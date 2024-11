Tlaxcala es una tierra hermosa, dice Napoleón durante concierto en la “Feria de Ferias”

Con lleno total y en un ambiente de fiesta, Napoleón se presentó con gran éxito en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024”, concierto en el que no dudó de calificar a la entidad como una tierra hermosa.

En entrevista exclusiva para El Sol de Tlaxcala, el cantante originario de Aguascalientes destacó que estar en Tlaxcala para mí es fenomenal, me trae muchos recuerdos taurinos, pero sobre todo muy buenos amigos, por eso les voy a decir algo cantando...¡que viva la feria, la feria de ferias.





El artista Napoleón afirmó a este Diario previo a su concierto gratuito en el Teatro del Pueblo, que está ampliamente agradecido con su público maravilloso que le ha permitido ser cantante y compositor, al ser ellos los jueces principales de su carrera. “Soy un hombre feliz porque la felicidad es a ratos y si sabemos hacer de la vida un acto bueno siempre nos hará felices”, subrayó.

El “poeta de la canción” inició su presentación con el tema “De vez en vez” que arrancó la ovación del público que con gran ánimo lo recibió; luego siguió la interpretación de “Corazón bandido”, éxito que fue coreado por los asistentes.

Para el cantante mexicano que da gracias a Dios y a la vida por darle la oportunidad de tener lo que más ama que es el canto, la tauromaquia y su familia, los escenarios son lo primordial, señaló en entrevista para este Diario durante su visita al estado.

Con un escenario lleno, Napoleón conquistó al sus fans con el tema “Quisieras” y con el romanticismo que lo caracteriza, que fue bien recibido con aplausos, gritos y gran emoción de hombres y mujeres que desde temprana hora se dieron cita en el Teatro del Pueblo para el concierto.

Con una trayectoria de 54 años, José María Napoleón Ruiz Narváez resaltó su visita a Tlaxcala que dijo lo llena de recuerdos, y enfatizó que Tlaxcala es una tierra de mujeres que son lo más hermoso de la vida, al sostener queustedes son lo más importante de nuestra vida, ustedes mujeres son lo más precioso de la vida.

Inspirado en la belleza femenina, Napoleón resaltó el encanto que provocan e inspirado en ellas interpretó la canción “Celos”, que fue coreada por su público.

Ayer 18 de noviembre describió el día como muy especial y difícil, por lo que aseguró que un momento dudó en su presentación, pero al recibir tanto amor de su público decidió presentarse con todo el corazón y respeto, con aquellas canciones que a lo largo de los años ha ido escribiendo.

Agradeció al público porque ellos han hecho sus canciones conocidas, como el caso de “Amor de habitación”, “Leña verde”, que fueron de los temas más esperados por el público tlaxcalteca que se dio cita en la “Feria de Ferias 2024”.

La presentación de Napoleón es el penúltimo concierto gratuito que se estará llevando a cabo en “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024”, en el que el reconocimiento a las mujeres fue una de las constantes por parte del cantante de amplia carrera.

En el concierto aprovechó para reconocer a Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, estado que describió como una tierra hermosa y a quien especialmente le dedicó la canción “Después de tanto”.

Entre los éxitos no faltaron los temas que le grabó José José, así como la icónica “Vive” y una de las consentidas “seres”, sin faltar el baile con “Ella se llamaba Martha”.

ESTOY SATISFECHO CON LO LOGRADO: NAPOLEÓN

Al recordar que el amor por la música se lo inculcó su madre y esto lo llevó a dejar a temprana edad su hogar (16 años de edad), para seguir su camino y no los pasos de su padre como ferrocarrilero, hoy se dice satisfecho por los logros alcanzados.

El oriundo de Aguascalientes sostiene que “yo estoy en la etapa final de mi carrera, me estoy despidiendo ya y quiero hacerlo bien, no porque me vaya a llevar algo cuando me marche y mi vida se acabe, pero me siento muy feliz porque a mí madre le tocó ver todo lo que Napoleón hizo y me siento muy feliz”.

Recordó que su madre sentía un intenso amor por la música y por eso es fiel creyente que la afinación no se aprende, se trae en la sangre; por ello destacó que cumplió sus dos pasiones, primero como matador de toros y después por la música.

Aquí estoy y a mis 76 años sigo cantando por todos lados, sigo cantando y le doy gracias a Dios y si volviera a nacer repetiría la historia, excepto y para bien cambiaría alguna cosas, pero le digo a mi esposa a ti no te cambiaría por nada apuntó.

El cantante enfatizó que cuando se marche espera que la gente lo recuerde “como siempre y como quiera, yo desde ahora le estoy muy agradecido a tantas personas que me han hecho ser un cantante, un compositor después de 54 años de mi vida”.

Añadió que “estoy satisfecho porque luché mucho y no fue fácil, mi amigo Chemo Morales me daba chance de cantar los sábados dos canciones que sólo cantaba con mi guitarra y la gente llamaba a la radio para saber quién estaba cantando pues era un muchachito de 14 años y querían saber quién era. Para mi fue una lucha que empecé ahí cuando tenía 14 añitos y nunca he parado y mi madre y padre siguen presentes en mí”.

Concluyó que al enterarse de que estaría en Tlaxcala le dio mucho gusto, pues sabía que venía a la tierra de la crianza de los toros bravos igual que Aguascalientes.





*Con información de Moisés Morales