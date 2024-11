“Tlaxcala, una ciudad colorida con una Feria imperdible”: Luisito Rey

“Pasas los torniquetes y entras a una ciudad colorida, a un carnaval lleno de comida y de ambiente”, expresó el creador de contenido de internet Luisito Rey respecto de su visita a la “Feria de Ferias 2024” este domingo.

Cabe señalar que no es la primera vez que Luisito visita Tlaxcala, a lo largo del año viajó a la entidad para convivir con sus seguidores; sin embargo, es la primera vez que asiste a la Feria, la cual calificó como imperdible. Además, junto con el youtuber tlaxcalteca Miz Conde, mejor conocido como Pollo Network, está preparando una serie de contenidos que destaquen esta celebración tlaxcalteca.

Luisito Rey dio fotos y convivió con sus seguidores tlaxcaltecas. Mónica Vargas / El Sol de Tlaxcala

Tlaxcala me gusta por su tranquilidad y por el cariño con el que me han recibido a partir de la invitación de «El Pollo», pero ahora venir a la Feria de es algo nuevo y me ha gustado mucho, agregó.

Por su parte, Miz Conde señaló que esta invitación, además de ser parte de su programación de contenido en internet, es una forma de difundir las actividades que tiene Tlaxcala hacia otras latitudes, por lo que convocó a los jóvenes a visitar las zonas artesanales de la Feria y consumir local.

Venimos a divertirnos, pero también a dar a conocer nuestras artesanías y nuestro arte. A veces nosotros mismos como tlaxcaltecas no conocemos nuestras tradiciones y es importante darles voz a los protagonistas, expresó.

Adelantaron que actualmente trabajan en más colaboraciones a través de sus respectivos canales de YouTube y que este año lo cierran con satisfacción por el alcance que han obtenido en su contenido, que se centra principalmente en el entretenimiento.