Tlaxcalteca Janelly Xolaltenco gana título internacional

Janelly Xolaltenco Flores es originaria del municipio de San Pablo del Monte, tiene 18 años de edad, estudia el segundo semestre de la licenciatura en Estomatología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ganó el concurso de belleza Miss Petite Culture and Beauty Internacional.

Círculos "Amigos no, por favor" Tiene Osmir Garay un nuevo sencillo

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala contó sobre este certamen que se llevó a cabo en Punta Cana, Republica Dominicana.

Continúa leyendo: ➡️ El príncipe Harry y Meghan Markle revelan la primera foto de su hija para desear Feliz Navidad

Platícame un poco de tu certamen de belleza.

“Es un certamen que busca resaltar la cultura de los diferentes países y demostrar que una reina de belleza va más allá de la belleza física, su principal objetivo es buscar a una mujer preparada y capaz de utilizar este tipo de plataformas internacionales, para generar un impacto positivo ante la sociedad”.

Entérate: ➡️ Isabel II recuerda al duque de Edimburgo en su discurso de Navidad

¿Cuál será la labor principal de tu reinado?

“Utilizar la plataforma nacional Miss Global Model Mexico y la plataforma Internacional Miss Culture and Beauty Internacional, para crear conciencia de la importancia que es la salud mental en los adolescentes, ya que hoy en día estamos enfrentando un confinamiento en cuatro paredes por el Covid-19, lo que ha afectado a nivel mundial, las cifras de suicidio, etcétera… Mi objetivo principal es que en base a mi experiencia vivida quiero ser la inspiración de todos los jóvenes demostrando que a base de paciencia y de amor todos somos capaces de superar esos malos momentos, en los cuales nos podemos encontrar pues recuerda -Si yo puedo tú puedes-”.

Es una mujer perseverante y de gran corazón. | Ruth Padilla

Más notas: ➡️ Conoce los destinos más visitados en épocas decembrinas

En tus palabras, ¿Por qué una sociedad no podría vivir sin una reina de belleza?

“Porque las plataformas de los certámenes de belleza han evolucionado, pues más que una belleza física busca a una mujer integral y preparada capaz de llevar a cabo un proyecto social que genere un cambio positivo en la sociedad y claro ser la inspiración para muchas pequeñitas que sueñan con ser reinas de belleza”.

¿Qué es más importante: tener buen corazón o ser inteligente?

Entérate: ➡️ Los diseñadores latinos saben con qué puedes brillar en estas fiestas

“Considero que ambas cosas tienen que ir de la mano, pues muchas veces tenemos el mejor corazón con los sentimientos más bonitos, pero sin la inteligencia, no sabremos usarlo de manera correcta en nuestra sociedad”.

Si escogieras entre tener buen corazón y ser inteligente ¿con cuál te quedas?

“Tener buen corazón, pues hoy en día ante la pandemia que estamos enfrentando el poder sentir miedo, dolor que se origina al saber que podemos perder a un familiar, a un amigo. Necesitamos ser más empáticos y ponernos en el lugar del otro pues no sabemos por lo que está pasando en ese momento”.

Continúa leyendo: ➡️ Viaja con tu perrito en diciembre; te dejamos las mejores recomendaciones

¿Es tu primer certamen de belleza?

“No, mi primer certamen fue Miss Globe Mexico, representé a Tlaxcala en la categoría Teen Petite donde quede en el Top siete a nivel nacional. Posteriormente participé a nivel estatal en el certamen Miss Global Model Tlaxcala, donde logré el primer lugar y viaje a la ciudad de Durango a la competencia nacional, donde me enfrenté con las representantes de cada estado y obtuve el título de Miss Petite global Model Mexico, de ahí tuve la gran oportunidad y la gran responsabilidad de representar a México en Punta Cana República Dominicana, después de una semana de concentración y de varias pruebas logramos llevarnos el primer lugar”.

Si tuvieras que cambiar alguna cosa de tu vida ¿Qué cambiarías?

Lee más ➡️ Waxin Fong, el hombre estrella de los asados

“En este momento de mi vida no cambiaría absolutamente nada, he aprendido a querer y a amar cada cosa que forma parte de mi vida”.

¿Cuál es la lección que aprendiste cuando eras niña y que aún te afecta?

“La lección que aprendí fue cuando era pequeña viví una experiencia hasta cierto punto dura ya que un día salí de casa enojada y sin despedirme de mi abuelita al poco rato me hablan y me dicen que sufrió un derrame cerebral y que estaba en el hospital, no saben cuánto me arrepentí de no haberle pedido perdón, de no haberle dado un último abrazo y decirle cuanto la amaba, de esto aprendí a que nunca debemos salir de casa sin despedirnos y sin decirle a nuestra familia, cuanto los queremos pues no sabemos si el día de mañana seguiremos con vida en este mundo”.

Te puede interesar: ➡️ "Amigos no, por favor" Tiene Osmir Garay un nuevo sencillo

¿Cuál es tu definición de éxito?

“Para mí el éxito está en no rendirte hasta llegar a tu meta-objetivo pese a cualquier obstáculo que se te pueda presentar pues la perseverancia es la clave del éxito”.

¿Cuál es el mayor reto en tu vida?

Continúa leyendo: ➡️ El príncipe Harry y Meghan Markle revelan la primera foto de su hija para desear Feliz Navidad

“El mayor reto de mi vida es ser una mujer capaz de ser la inspiración para las demás mujeres y niñas que sueñan con portar una corona Y de la importancia y responsabilidad que esto conlleva”.

¿Qué haces para mantener tu figura?

“Soy amante de los deportes en específico natación, he participado en varias competencias a nivel nacional, también me he estado preparando en Gimnasio y practicando deportes extremos pues me encantan las alturas”.

Te recomendamos: ➡️ El príncipe Carlos y Camilla pasarán la Navidad con Isabel II

¿Las dietas son lo tuyo?

“Sinceramente no, no son lo mío me gusta comer de todo y más aún que Tlaxcala es de los estados más ricos en cuanto a gastronomía realmente nuestra comida es deliciosa”.

¿Para mantener una piel estupenda qué haces?

“Afortunadamente tengo atrás a todo un equipo apoyándome y entre ellos está un encargado de hacerme limpiezas constantemente y en casa llevando a cabo la rutina que me indican”.

Más notas: ➡️ Esta es la razón por qué la princesa Ana no pasará Navidad con Isabel II

Por último ¿Quién es tu mayor ejemplo de vida?

“Mi mamá es mi mayor ejemplo pues ella es madre soltera y es el claro ejemplo de la perseverancia, a pesar de todos los obstáculos logró una licenciatura en estomatología y una especialidad en endodoncia sumando que siempre me cuida y está al pendiente de mí y trabaja tan duro para hacer realidad mis sueños la amo tanto y es mi mayor inspiración como mujer y como mamá”.





Entérate: ➡️ Isabel II recuerda al duque de Edimburgo en su discurso de Navidad

CERTÁMENES

El primer concurso de belleza de Janelly fue Miss Globe Mexico, además ha triunfado en Miss Global Model Tlaxcala y Miss Petite global Model Mexico





LEE MÁS: ⬇️

Círculos Johnmichael, talentoso ilusionista

Círculos Marcos es un artista polifacético