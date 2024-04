Tlaxcalteca representará a Hidalgo en certamen de belleza; se trata de Ely Medina, quien tiene el título de Señora México Turismo Tlaxcala 2023

La Señora México Turismo Tlaxcala 2023, Ely Medina, representará a Hidalgo en el certamen de belleza México Internacional Nacional que se llevará a cabo del 29 de julio al 3 de agosto en Morelia, Michoacán. Esta plataforma de belleza busca el empoderamiento de la mujer y resaltar que no hay edad para lograr sus sueños.

La soberana es originaria de Apizaco y tiene 47 años de edad. Por su destacada participación en distintos certámenes de belleza, fue invitada a representar a Hidalgo, donde se le augura éxito.

Ely Medina se define como una mujer determinada, que sabe adaptarse a las circunstancias. En entrevista para este medio, expresó que se caracteriza por su buen humor, pues cree firmemente que todo depende de la actitud.

Si andas de buenas, todo va a ser bueno. Sé perfectamente lo que quiero y lo que no quiero en la vida, así que lucharé por lo que quiero hasta que lo consiga... Soy extremadamente sensible a la vida y al amor, adoro a mi familia y amigos, una por consecuencia y otra por decisión. En pocas palabras, esa soy yo, dijo para El Sol de Tlaxcala.





Por otro lado, mencionó que se está preparando arduamente en todos los sentidos. Lleva una dieta balanceada, hace ejercicio y toma clases de modelaje y oratoria.

“No solo me cuido o trato de aprender más por participar en un certamen de belleza. Toda mi vida me ha gustado prepararme en todos los ámbitos. Me gusta mucho leer, quizás eso me ha ayudado a ser muy culta y saber de muchas cosas no solo de Tlaxcala ni de Hidalgo, sino de todo México. Me gusta conocer diferentes culturas”.