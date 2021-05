Tlaxcalteca va a certamen internacional de belleza

Brenda Belén González Méndez, es una mujer intelectual, que más allá de tener una bonita cara, es altruista, tiene 18 años, estudia la Licenciatura en Psicología, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es originaria del municipio de San Pablo Apetatitlán. Posee el título de belleza Teen Petite Mesoamérica México 2021 y va rumbo a la corona internacional en el país de El Salvador, del 19 al 25 de julio.

¿Cómo fue el camino para ser modelo y reina de belleza?

Todo empezó en el año 2018 donde entre por primera vez a un concurso de belleza, en el cual afortunadamente tuve un buen resultado y ahí me di cuenta que me encantaba en mundo de los certámenes, escale después poco a poco hasta llegar a donde estoy, he tenido tropiezos, pero realmente lo importante es continuar trabajando para lograr tus metas.

¿Qué te motivo a ser reina de belleza?

La posibilidad de representar con mi esencia a México, representar a su gente, su cultura, sus valores y el ser una imagen sana y preparada a los ojos de otras personas del mundo.

¿Qué tan importante ha sido la familia en este proceso?

Mi familia ha sido un pilar muy importante en este proceso, agradezco mucho principalmente a mis padres que se esfuerzan día con día para apoyarme en mis sueños, a sus consejos y alientos que me ayudan como impulso para nunca rendirme.

¿Cuáles son las fortalezas de tu título?

Hay una gran cantidad de fortalezas que he adquirido a lo largo de mi trayectoria y que espero seguir adquiriendo, pero principalmente me he enfocado a practicar la autoconfianza, empatía, perseverancia y entusiasmo.

¿Cómo te preparas para traer la corona internacional?

Desde el 2018 en mi primer concurso de belleza comenzó una preparación extensa, desde el ámbito integral, clases de pasarela, postura, aspecto físico, cuidados personales, clases de oratoria.

Las reinas de belleza siempre expresan su gran interés por las obras sociales, pero luego es poco lo que se sabe de sus iniciativas ¿Qué piensas de esto?

Hablo por mi experiencia, creo que debemos estar enfocados en los objetivos que nos ponemos al ingresar a un concurso, quiero aportar algo a la sociedad a través de lo que yo sé y de lo que yo soy, una plataforma es Miss Petite México nos da la oportunidad de posicionarnos para poder hacer exitosamente un proyecto social y si es una meta personal continuarás aun después de pasar el tiempo de reinado.

¿Planeas atraer proyectos sociales en tu reinado?

Sí, estoy preparando un proyecto donde quiero mezclar de alguna forma mis conocimientos académicos con la posición que mi título nacional me da para ayudar a personas que lo necesiten.

¿Cuál es el objetivo real de una reina de belleza?

Aprovechar todo lo que mi plataforma me ofrece, poner en práctica todo lo que he aprendido con el tiempo para ser una persona íntegra.

¿Por qué y para que ser reina?

He tomado este proceso como en proyecto de vida, pues me ha aportado mucho integralmente, quiero ser una buena representante de mi cultura y que me conozcan.

¿Qué haces para que tu nombre y tu labor suenen?

Trabajar continuamente con las metas ya puestas, abrir puertas que traigan beneficios y poder hacer equipo con más personajes para una mayor contribución.

¿Cuál es tu estilo?

Soy una persona humilde, que se caracteriza por la perseverancia, soy muy alegre y estoy enfocada en mis deseos y quiero transmitir confianza para que otras niñas tengan las mismas posibilidades que yo.

¿Qué te quita el buen ánimo?

No tengo una razón concreta que me desanime, siempre trato de ser una persona positiva. Sí hay días de mucho trabajo que pueden agotarme al final del día, pero todo esfuerzo tiene un resultado y yo entro en armonía con eso.

La jovencita originaria de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, competirá por el título Miss Mesoamérica Internacional, en El Salvador, del 19 al 25 de julio

Miss Teen Petite Mesoamérica México

