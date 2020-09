“Todas las mujeres somos hermosas”: Fedra Alpés

Fedra Alpés es Miss Tlaxcala 2019, es una de las finalista de Miss México 2020, la sede será en Chihuahua el 31 de octubre, por lo que pidió el apoyo de los tlaxcaltecas; también pidió que sigan la transmisión por las páginas oficiales de estos certámenes de belleza.

La guapa jovencita, dentro de la final, portará un traje del Carnaval de Yauhquemehcan, en la preliminar Fast track de “traje típico”, por lo que seguramente impactará al jurado con un hermoso vestido lleno de colores.

Así mismo, dentro de las competencias preliminares también se cuenta con la llamada “Danzas de México”, en donde cada representante del país presenta un bailable representativo de su estado, y en el que Fedra llevará con mucho orgullo la danza del Carnaval de Yauhquemehcan.

Fedra comentó que se siente emocionada, porque llegó a la final de certamen de belleza más importante de México, donde Tlaxcala se lucirá en todo su esplendor.

“Soy una mujer segura y también satisfecha con lo que nos toque, por lo mientras quiero decirte que estoy mega feliz, sé que me está costando llegar hasta la final del certamen de belleza más importante de México y por tal llevo una disciplina Muy rigurosa, confío en misma y sé que traeremos buenos resultados”.

La bella Fedra ganó el concurso Miss Tlaxcala 2019. Cortesía | Reginaldo Muñoz

Aunque por otra parte, reconocerá si la corona nacional no es para Tlaxcala, teniendo en cuenta que ya es una ganadora en todos los aspectos.

“Seré respetuosa con quién llegue a tener la corona final, no tenemos por qué sentirnos mal, puesto que lo importante fue que llegamos hasta este punto, donde conocí buenas personas y excelentes amigas, yo creo que eso también vale como premio y mucho”.

Expresó que para ella esta experiencia ha sido la más hermosa en su vida, conoció nuevos amigos que la impulsan a seguir adelante y nunca agachar la cabeza.

Foto: Cortesía | Reginaldo Muñoz

“Me han enseñado a ver las derrotas como triunfos y continuar con mis sueños, me ha enseñado a pensar siempre positivamente y no decir no puedo o fijarme en decir, ella es mejor que yo, ella es más bonita, eso nunca, porque todas las mujeres somos hermosas y todas valemos mucho”.

Por otro lado, agradeció el apoyo de su familia de su director estatal de Miss Tlaxcala a Betito Becerra y a sus amigos que a distancia le gritan ¡Viva Tlaxcala! Y que seguramente el 31 de octubre vibrará más.

“Gracias por todo a todos y juntes votemos el 31 de octubre ¡Viva Tlaxcala!, estimados lectores de este importante Diario, les pido seguir la transmisión en todas las páginas oficiales de Miss México, estoy segura que nos irá muy bien”.

Apoya a la hermosa joven tlaxcalteca, sigue la transmisión el 31 de octubre, a las 20:00 horas, en todas las páginas oficiales de Miss México.

