¿Todavía no sabes bailar? El taller “Sazón Corporal” es para ti

¿Tienes dos pies izquierdos pero no te rindes a la posibilidad de aprender a bailar? El taller “Sazón Corporal” es para ti, pues aquí podrás desarrollar tu habilidad para los bailes latinos, y lo mejor es que ¡Es gratis!

Bachata, salsa y cumbia son los géneros que podrás aprender en este taller que organiza el Centro de Tecnologías Creativas “La Colmena”, el cual está abierto a todo el público mayor de 15 años.

Lo mejor es que no necesitas llevar pareja, pues la idea es que también puedas conocer gente nueva que, al igual que a ti, le gusta el baile y desea desarrollar su capacidad para “mover el bote” al ritmo del sabor de la música latina.

“Sazón Corporal” se lleva a cabo del 10 de junio al dos de agosto en el salón de ballet del Palacio de Cultura en la capital tlaxcalteca. Los lunes corresponden a las clases de “Jugo de Bachata”; los miércoles a “Salsa de caderas” y el viernes a “Cumbia colada”. Todas las clases son en un horario de 15:00 a 17:00 horas.

Platicamos con Dylan Castillo Carmona, quien es el bailarín encargado de este taller, y nos aseguró que lo único que necesitas para aprender a bailar es una actitud positiva y relajada para que tu cuerpo fluya con la música.

No importa si nunca has bailado, Dylan se encargará de que aprendas los pasos básicos de cada género y, a partir de ello, te armes de un repertorio que te permitirá pasarla bomba en los bailes o, ¿por qué no?, ser el alma de la fiesta.

La recomendación es que lleves ropa cómoda y, sobre todo, muchas ganas de soltar el cuerpo.

El Palacio de Cultura se encuentra en avenida Juárez, número 62, en la ciudad de Tlaxcala.