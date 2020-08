Turismo coronó a Elena Roldán

En medio de la alegría y con las medidas correspondientes para evitar contagios de Covid-19, la representante de Turismo del estado, Anabel Alvarado, coronó a Elena Roldán como Miss Earth Tlaxcala 2020.

El acto se llevó a cabo en el Molino de los Reyes, en el municipio de Totolac, donde solo estuvieron los representantes del certamen y la titular de Turismo, quien reiteró su felicitación a la nueva soberana.

Reconoció el esfuerzo y trabajo que ha tenido en todos los títulos de belleza, dejando claro que en Tlaxcala existen mujeres que, además de ser hermosas, se preocupan por el medio ambiente y los problemas sociales.

Dijo que hoy en día los certámenes de belleza tienen una gran importancia en todos los aspectos, por lo que felicitó a los que con gusto, amor y pasión tienen uno a su cargo, sobre todo a las reinas de belleza, que durante su reinado realizan lo mejor por la entidad y sus alrededores, poniendo en alto el nombre de Tlaxcala en diversos concursos a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Elena Roldán, agradeció el apoyo y reconocimiento de Gobierno del Estado, así como a su director estatal y a su familia que en todo momento ha estado dándole consejos y ánimos para lograr sus objetivos.

Elena, en los últimos tres años has sido una de las figuras de belleza más importantes ¿cómo te sientes?

Se siente una gran satisfacción, es algo que te eleva la autoestima, he aprendido muchas cosas, he tenido varios títulos en tampoco tiempo, la verdad estoy agradecida con las personas que me han apoyado y han creído en mí.

¿Cuáles serán tus objetivos con esta nueva corona?

Hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, esa es mi tarea y creo lo vamos a lograr.

¿Cómo lo harás?

Una vez pasando la pandemia y cuando regresen los niños a las aulas, en mis planes están, dar pláticas sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de que debemos cuidarlo, entre otras cosas que den resultado.

OTROS TÍTULOS

Embajadora y Reina de la Feria Nacional del Sarape 2019.

Señorita México CyT 2019.

Miss Sea World 2019.

