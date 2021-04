Google Maps comenzará a dirigirte por rutas amigables con el ambiente

La aplicación de geolocalización Google Maps ha adaptado a su software una función que le permite dirigir a los conductores por rutas donde se generan menos emisiones de carbono de acuerdo con el tráfico identificado, además del número de pendientes y otros factores, comunicó la compañía.

Con la intención de ser partícipes en las movilizaciones en pro del medio ambiente, Google anunció que su plataforma lanzará esta opción en Estados Unidos este año y progresivamente se irán adhiriendo otros países a la mecánica.

Las rutas “ecoamigables” serán solo una opción para los usuarios, pues el conductor es el que tiene la decisión final. Cuando las rutas sean sufrientemente más rápidas, la aplicación ofrecerá opciones y dejará que los conductores comparen sus emisiones estimadas.

Los datos con los que esta aplicación va a dirigirse se obtienen del programa Street View, así como de imágenes aéreas y de satélite.

“Lo que estamos viendo es que, en el caso de la mitad de las rutas, podemos encontrar una alternativa amigable con el medio ambiente y con mínimos costos por el traslado”, dijo Russell Dicker, director de productos de Google.

El efecto potencial de las emociones de la nueva opción no están claros, pero, según Forbes, en un estudio de 20 personas en la Universidad Estatal de California, investigadores universitarios encontraron en 2020 que los participantes estaban más inclinados a considerar las emisiones de carbono en la selección de rutas después de probar una aplicación que mostraba estimaciones.

