Turistas admiran arte local en el zócalo capitalino

Todos los domingos de 09:00 a 17:00 horas, en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala y en el Zócalo de la entidad, decenas de artistas muestran lo que con sus pinceles han plasmado, la magia de los bellos atardeceres e imponentes paisajes. El plus de esta exposición es que los cuadros están disponibles para venta.

Círculos Con pasarela rinden homenaje a artesano

Lee más:➡️Corridos tumbados de Natanael Cano llegarán a Tlaxcala

Los turistas y propios opinan que esta es una forma positiva para pasar un fin de semana con mucha cultura, además de apoyar a los artistas locales que embellecen sus cuadros con imágenes de cada rincón del estado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

Berenice es de España y estuvo 15 días de vacaciones por la entidad, le gusta mucho el arte y una de las cosas que le recomendaron fue la exposición al aire libre, los cuadros que engalanan una parte del Centro Histórico. Quedó tan maravillada con el talento local que no dudó en comprar uno para llevarlo a su casa de recuerdo y mostrar lo bello de Tlaxcala.

Marcos Sarmiento de la Ciudad de México y expresó que le encantó pasear por territorios tlaxcaltecas, pero sobre todo nutrirse de cultura y arte, aparte de admirar las exposiciones en los museos, otro toque importante fue pasar por la galería al aire libre y también adquirir una obra de los artistas locales.

Sigue leyendo:➡️En Tlaxcala, galardonan a lo mejor del folklor

Esmeralda de Los Ríos refirió me gusta Tlaxcala, me gusta toda, me encanta la gastronomía de esta tierra, invito a quienes lean esta nota, que visiten el centro de la ciudad, hay mucha variedad para todo tipo de personas y sus gustos, desde un buen concierto por artistas de la región, hasta la galería al aire libre que es impresionante.

Más información:➡️Instituto Aguilar de visita en El Sol de Tlaxcala

Por último Alfredo Mendoza, de Guadalajara, expresó yo recomiendo visitar esta galería que te nutre de muchos colores y mucha naturaleza, es hermoso lo que estos artistas pintan, esos paisajes en óleo están espectaculares