Ulises Rodrigo: belleza y altruismo

El certamen de belleza Mr. Mundo Prehispánico consiste en realizar actos altruistas en los cuales también muestran las raíces y culturas que vienen desde nuestros antepasados.

Ulises Rodrigo Baltazar Castillo es Mr. Mundo Prehispánico, tiene 22 años, es originario de Guanajuato y es un joven al que le gusta viajar y conocer la cultura y tradiciones de los estados de México, uno de sus favoritos es Tlaxcala y lo ha demostrado en sus redes sociales.

Es técnico en informática y actualmente policía de seguridad pública, le gusta el altruismo y ser parte de un certamen importante como el que representa, es un orgullo.

Sus títulos de belleza han sido: galán de la región Pénjamo Guanajuato 2016, Modelo del Año 2017, tercer lugar Mr. La Piedad 2017 Michoacán, primer finalista de Model Experience Guanajuato 2018, Mr. Handsome World Guanajuato 2019 y Mr. Mundo Prehispánico 2020. Su próximo certamen es Mr. Mundo Prehispánico Internacional.

-¿Desde cuándo nació en ti el interés por participar en certámenes de belleza?

-“Desde pequeño, ya que me gustaba el hecho de que el ser modelo abría muchas puertas y los certámenes de belleza eran una plataforma en la cual yo podría crecer y también por la cual podría hacer actos altruistas para ayudar a las personas que más lo necesitan, van de la mano, y con la organización que me toque trabajar y con el respaldo de patrocinadores y el gobierno para promover la cultura el turismo y algunas otras cosas que pueden beneficiar a mi estado, país o persona, y demostrar principalmente que mi México es una potencia a nivel mundial, no únicamente en certámenes de belleza sino también en cultura turismo y algunas otras cosas”.

-Después de ganar la etapa estatal, ¿cómo te preparaste para el nacional?

-“Fui designado por la dirección estatal por mi experiencia y aprendizaje de mis concursos pasados, posteriormente tuve que prepararme física e intelectualmente por medio de una dieta, ejercicio y mentalizándome y creando hábitos buenos para poder tener conocimiento y cultura al momento de llegar a la concentración nacional”.

-A tu llegada a la concentración nacional, ¿consideraste que había posibilidades de ganar?

-“Desde un principio me mentalicé que yo, al igual que las demás personas, tenía la posibilidad de llegar; todos tenemos las mismas oportunidades, algunos más que otros tenemos preparaciones más estrictas y rigurosas y mejor respaldo por parte de las direcciones de nuestro estado, pero, sin embargo, creo que lo que más me impulsó para ganar fue el hecho de que después de tantos intentos de querer representar a mi país y dejarlo en alto era cumplir mi meta, que era un sueño que venía queriendo alcanzar desde hace tiempo y se logró a base de dedicación esfuerzo y sacrificio”.

-¿Cómo fue tu experiencia durante la concentración?

-“Por cuestiones de trabajo no puede disfrutar al 100 y enfocarme al 100 a la concentración nacional, pero, sin embargo, tuve un buen compañerismo, y lejos de tener una rivalidad tuvimos un gran acercamiento con todos y todas las participantes y aprendí algo bueno de cada lado, de cada estado me llevo el hecho de haber conocido personas con diferentes culturas y tradiciones que me enseñaron que todos detrás de cada título tenemos una historia y un sueño que queremos cumplir”.

-¿Cuáles fueron las cualidades que consideras que te dieron el triunfo?

“La perseverancia creo que fue la principal, porque cuando tengo un sueño no quito el dedo del renglón”.

-¿Qué te espera después de ganar este título?

“Espero que se me abran más puertas en las cuales pueda llegar a plataformas un poco más altas y llevar un mensaje o una buena acción que haga la diferencia que los hombres también podemos representar la belleza masculina y que, por medio de este hecho, se pueden hacer grandes cosas y grandes cambios, me gustaría estar en algunas otras plataformas como Mister Supranational México, Mister Model México, Mister México organización Oh y Mister Internacional México.

-¿Cómo te preparas para el certamen internacional?

“Nuevamente me preparo física y mentalmente, pero poniendo el doble de empeño en el cual también desempeño mis actividades, como clases de pasarela, clases de cultura de mi país, nutrición y también intelectualmente”.

MÁS DE ULISES

-Libro: Drácula.

-Película: “Yo antes de ti”.

-Vino: Gran Marqués.

-Lugar: La Sierra, El tigre Pénjamo Guanajuato y Tlaxcala.

-Su lema: “Toda lucha implica sacrificio y sin sacrificio no hay recompensa”.

-Modelos que admira: Gabriel Navarro, Diego García y el modelo extranjero Theon Style.

