Una reina debe ser bondadosa: Yaksi Citlally

Yaksi Citlally Hernández Villarreal, es una mujer hermosa, llena de ilusiones, una buena estudiante e hija, siempre soñó ser reina de belleza y poco a poco se van cumpliendo todos sus deseos, actualmente tiene el título de Miss Petite Mesoamérica México 2020.

Tiene 20 años, estudia el sexto semestre de Ingeniería Industrial y por nada del mundo descuida su escuela y la pasión de ser modelo, es muy dedicada en ambas cosas.

Su color favorito es el rosa, “porque se me hace un color dulce y cálido y parte de mi personalidad así es, y el negro, porque es un color fuerte con el que me identifico por superar cada prueba que la vida me ha presentado”.

Yaksi Citlally es una reina de belleza con grandes principios /CORTESÍA Yaksi Citlally

Su película favorita es Toy Story “es una trama infantil que nos da varios mensajes a partir de valores”.

El libro que le fascina es “A pesar de todo, qué linda es la Vida” de Enrique Chaij.

Nos confesó que no por ser reina de belleza deja de consentir el paladar, “soy fan de la comida mexicana en especial, mi delirio es el pozole”.

Yaksi posee de una mirada encantadora/CORTESÍA Yaksi Citlally

Conozcamos un poco más de Yaksi Citlally:

¿Cuál es la labor principal de una reina de belleza?

Muy aparte de representar la belleza que tenemos como mujeres y sobre todo la entrega y disciplina al cumplir sueños... Creo que va más allá de una corona, es el hecho de ver el mundo de diferente manera, concientizarnos que la sociedad necesita de personas que estemos dispuestas a extender la mano a quien más lo necesite.

¿Qué es más importante: tener buen corazón o ser inteligente?

Creo que es mejor tener un corazón inteligente, y no específicamente una sola opción, este influirá en nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras reacciones, por lo que tener un corazón inteligente hará tener empatía ante diferentes situaciones y por consecuente extender la mano a quien más lo necesite como mencioné anteriormente.

¿Has sido reina desde siempre?

Desde siempre he sido la reina de mis papás junto con mi hermana y puedo decir que es el mejor título que he obtenido.

La bella modelo es una mujer bondadosa, llena de ilusiones/RUTH PADILLA

¿Recuerdas tu primer reinado?

Sí, claro, en preescolar fui reina de la primavera, pero no fue un juego, fue muy real mi primer certamen.

¿Qué es lo más importante que debe tener una reina Mexicana?

Considero que lo más importante que debe tener una reina es su belleza, no física, sino la belleza del alma y del corazón, la armonía y el orgullo de ser mujer pero sobre todo las ganas de no tan solo ganar una corona, sino la huella que tiene que dejar como reina con su humildad, ganas de servir y hacer el bien a la sociedad que la rodea.

¿Llevas algún amuleto?

En mi corazón, mi abuela es mi amuleto, desde siempre y para siempre.

Si tú fueras un producto de belleza ¿cuál serías?

Un labial, porque no hay mujer que no lo use y tiene que ser una combinación perfecta con lo que llevas puesto.

