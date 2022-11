Yaksi Citlally cumple una meta más

Yaksi Citlally Hernández Villarreal, nuestra reina de belleza a nivel internacional, terminó sus estudios universitarios con honores, también obtuvo su título que la acredita como Ingeniero Industrial.

Agradeció a Dios y a sus padres principalmente por todo el esfuerzo que han hecho para que hoy sea quien es.

“Siempre les dije, no les fallaré y aqui estoy cumpliendo lo que un día prometí, gracias papás por todo su apoyo incondicional y gracias a mi Dios que siempre me dio esas fuerzas de seguir adelante y nunca dejarme vencer a pesar de las cosas que he pasado”.

Después de recibir su titulo y su certificado universitario, la nueva profesionista, posó para las fotos del recuerdo al lado de sus seres queridos que la acompañaron a esta ceremonia. Más tarde se tomó la foto con todos sus compañeros de escuelo no pudo faltar.

El festejo

La encantadora reina de belleza celebró este acontecimiento con sus padres en un restaurante donde la esperaban sus demás seres queridos para felicitarla por este gran logro en su vida profesional.

Yaksi es una de las mujeres más hermosas de México que ha representado tanto al País, Chiapas y Tlaxcala, es de las que su lema es ser perseverante, para ella no hay imposibles, la constancia también es parte de ella misma.

Sus sueños más grandes es ser una gran profesionista, pero otro de ellos es ser reconocida como una de las soberanas más influyentes de la belleza y moda, lo que a su corta edad lo está logrando y de la mejor manera.

La bella modelo ha portado diversas prendas de varias marcas de renombre y en algunas ha sido la imagen principal para sus campañas de publicidad.





