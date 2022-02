Yessyca Mendoza, belleza tlaxcalteca

Yessyca Mendoza es originaria del municipio de Contla, tiene 25 años y actualmente tiene la corona de Miss Turismo Tlaxcala 2021. Se prepara para ir en próximas fechas al nacional de Miss México Turismo 2022.

Es una mujer valiente, guerrera y a la vez rebelde, tiene un corazón muy tlaxcalteca lo que le ha permitido formar su propio sello en lo que se propone.

Es altruista, le gusta viajar, pero sobre todo conocer las necesidades de la gente y si está en ella, aporta algo, pues lo que menos quiere ver en la vida, es sufrir a la gente, en espacial a los niños.

Ella es Yessyca Mendoza, Miss Turismo Tlaxcala 202. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

Me considero una mujer que siempre busca algo bueno para los demás, nunca estoy quieta, me gusta innovar, me gusta emprender, descubrir cosas nuevas me motiva a dar lo mejor de mí, soy inquieta y siempre tengo algo nuevo para promover.

¿Quiénes son para ti ejemplos de superwoman o mujeres que te inspiran?

Hay muchas, yo creo que todas somos admirables solo es cuestión de explotar nuestros dones, porque todas podemos hacer cosas increíbles.

¿Te consideras una superwoman?

Claro que no. Lo único que trato de hacer es no desilusionarme por lo tanto siempre procuro hacer lo mejor que puedo, siempre. Es todo lo que puedo hacer.

¿Cuál es tu preparación para el nacional?

Estudiar y estudiar, eso es la clave del éxito, leer, lo que sea, pero hay que leer, siempre hay que estar informados de todo, hasta de lo más mínimo.

¿Cuál es tu serie favorita?

Bridgerton.

¿Eres exageradamente estricta con tu alimentación?

No, como de todo, mi físico ya es así, claro que me cuido, pero trato de no descuidar esa parte, hago ejercicio y tomo mucha agua.

¿Cuál es tu comida favorita?

Enchiladas tampiqueñas y pozole.

¿Los sueños se cumplen?

Definitivamente sí.

