Abordan en muestra diálogo con el cuerpo

El próximo viernes 14 de marzo la Galería Munive Arte Contemporáneo presentará la exposición “Estrategias de colocación”, de la artista poblana María José Benítez, quien a través de piezas de video, instalación y fotografía busca generar en el espectador cuestionamientos sobre su cuerpo en relación al espacio en el que se mueve.

Cultura Se unen a proyecto #MeWe

“Ángulos, líneas, y posiciones son los recursos que utilizo para hablar no solo de una colocación corporal, sino de sus implicaciones, a través de preguntas como ¿Se puede aprender a caer?, ¿Qué espacios me dibujan o puedo dibujar?, ¿Qué pasaría si cambio de posición, o si la Tierra girara en un sentido distinto?”, explicó la artista.

María José Benítez es licenciada en Arte Contemporáneo, y su trayectoria se caracteriza por tomar al arte como un elemento para la generación de diálogo entre disciplinas; es por ello que en el 2019 cursó el diplomado Neurociencia, Arte y Cultura. También ha participado en la organización de exposiciones como “Preámbulo” (2018), en el Ex Convento de Santa Clara, en la ciudad de Puebla; así como “If i got paid for all my emotional labor” (2019), en la localidad de Cholula.

[Podcast] Cofre de leyendas │ La Danza de la Culebra



Lee la nota aquí➡ https://t.co/CSVlP2wFvw#CofredeLeyendas #Leyendas pic.twitter.com/RuIKVlMFuZ — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 10, 2020

Para la exposición “Estrategias de colocación” Benítez contó con la curaduría de Marcela Roldán, quien actualmente forma parte del Departamento Educativo del Museo Internacional Barroco.

“Con Marcela Roldán realicé una relectura de las piezas creadas para esta exposición. Este trabajo en conjunto fue fundamental para definir los soportes de las obras, acordes al espacio de la galería Munive”, mencionó la artista.

Cultura Analizarán el teatro desde otros contextos

Durante la inauguración de esta muestra también habrá piezas de performance en vivo para generar una interacción con el público, y un diálogo sobre el cuerpo y sus repercusiones en el espacio.

“Cada pieza cuenta con una especie de instrucción detrás, reglas de juego que derivan en acciones abiertas. Otra constante es la idea de la línea, de repente bromeo con eso, digo que sólo sé dibujarlas y nada más, pero recurro a ellas por la simplicidad que representan”, señaló María José Benítez.

La exposición “Estrategias de colocación” se inaugurará el próximo sábado, 14 de marzo, a las 19:30 horas, y estará abierta al público hasta el 18 de abril.

La galería se encuentra en avenida Independencia 33, en la ciudad de Tlaxcala, y está abierta al público de martes a domingo, de 12:00 a 18:00 horas.

No dejes de leer:

Cultura Obra “Bioluminiscencia” aborda la violencia de género