Adam Wiseman se inspira en la visita fallida de Elvis Presley a Acapulco para su nuevo libro

El esplendor de la ciudad costera de Guerrero y el rock and roll de la década de los 60, se evocan en el libro “Elvis nunca estuvo en Acapulco”, del fotógrafo Adam Wiseman.

Reconocido por su trabajo como fotoperiodista desde la década de los 90 cuando se graduó en la New York University, Wiseman llegó al libro a partir de una investigación de otro proyecto, en el que se encontró con la película “Fun In Acapulco” estelarizada por el Rey del Rock.

“Haciendo más investigación descubro que Elvis no había estado en Acapulco para hacer la filmación y me pareció una premisa muy difícil de aceptar”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Se enteró de los rumores de que el cantante había sido persona non grata en México por declarar que prefería besar a tres negras que a una mexicana, razón por la cual, le fue negada la visa de trabajo para filmar en México.

“Fue un rumor sobre esta cinta tan famosa, no se sabe bien qué pasó. Me pareció algo que reflejaba no sólo Acapulco, sino Acapulco dentro de un momento histórico, en el contexto de México como cultura, de la relación con Estados Unidos”, explicó.

En las páginas de su libro, plasma lo que Elvis se hubiera encontrado de haber visitado la locación, con fotografías y un texto breve que cuenta la historia. “Al ver las fotos te conectas con la bahía, así seas un chilango que ha visitado Acapulco desde la infancia o un acapulqueño”, aseguró.

Retratos de la gente local, la arquitectura, hoteles y elementos propios del paisaje de Acapulco como los atardeceres, aparecen en el libro. “El propósito no fue necesariamente reflejar el rock' n roll, sino el Acapulco de antaño, pero fueron excusas para hacer un retrato contemporáneo de Acapulco a través de esos sucesos”, dijo.

“La mayor parte del libro se fotografió hace tres o cuatro años, luego hay otras que son de archivo de otros viajes. Incluso hay una foto que tomé en 1984, cuando tenía yo 13 o 14 años”.

En el material fotográfico, el autor hizo hincapié en evitar clichés. “Postales a las cuales estamos muy acostumbrados: toda la zona hotelera, por ejemplo, la foto abierta, fotos que son tan reconocibles, justamente para intentar crear un ambiente y no estar distraído con lo que siempre hemos visto”, explicó el fotógrafo.

Como epílogo, la editora Sara Schulz reconstruye lo que, de acuerdo con fuentes realmente pasó para que Elvis Presley tuviera aquella visita fallida.

“A través de la investigación de lo que se publicó en los periódicos y demás, cuenta una narrativa semi periodística muy interesante que contextualiza un poco el proyecto”, mencionó el autor.

“Espero que los lectores se vayan con un recuerdo bonito. Acapulco está en una lucha por recuperar el turismo después de Otis, creo que es un momento de ver a Acapulco con un lente favorable. Espero que este libro de alguna manera ayuda en eso”, finalizó Adam Wiseman sobre su libro, que estará en librerías a partir de este 22 de agosto.