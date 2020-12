Ana Rosa Cahuantzi es Artista del Mes en el Museo de Arte de Tlaxcala 

La artista emergente Ana Rosa Cahuantzi Cázares es la Artista del Mes en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT), quien presenta su propuesta pictórica enfocada principalmente a la exploración interna del ser.

Cultura Semilleros Creativos publican gaceta infantil digital

Durante diciembre, el MAT exhibe una de las piezas de la pintora tlaxcalteca, lo cual representa su primera exposición individual en la que comparte con el público parte de su visión personal de la vida.

Cultura Presenta ITC resultados del Pecda Tlaxcala 2020

“Creo que el arte es el medio de expresión interna, porque habla de lo que somos, de lo que nos ha ido formando y que se proyecta a través de una pieza de arte. Creo que como artista, presentar nuestras obras es un acto de valentía porque es mostrar lo que se ve y lo que se siente y en mi caso, lo comparto a través de la pintura”, señaló la artista.

Ana Rosa Cahuantzi enfatizó que su propuesta artística se nutre principalmente de su enfoque espiritual de la vida, lo que le permite visibilizar lo que le rodea de una forma peculiar, hecho que se convierte en parte esencial de la inspiración para sus obras.

“Desde niña he tenido la fortuna de contar con una formación espiritual que me ha llevado a ver la vida de una manera más fluida, de siempre estar en agradecimiento; también considero que mi parte espiritual me ha llevado a sentirme plena y poder apreciar cada detalle de lo que me rodea en muchos momentos de mi vida; estoy atenta a las luces, a los colores y eso es gracias a mi tranquilidad interna”, explicó Cahuantzi Cázares.

Foto: Cortesía | Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

Cultura Artistas Oscuros | El horror cósmico de Howard P. Lovecraft





La pintora tlaxcalteca presenta su propuesta pictórica que se caracteriza por su visión espiritual





TE RECOMENDAMOS

Cultura El arte no se detiene: Juan Antonio González Necoechea

Cultura Reconoce ITC a mediadores de lectura Tlaxcala 2020