Exploran la feminidad con la fotografía

“Nuestra sangre es la vida” es la fotografía con la que Ixchel Valdez Calderón obtuvo el Premio Estatal de Artes Visuales en este 2021, pieza que lleva el mensaje que caracteriza a su obra, el cual está enfocado al respeto a las mujeres y a los procesos biológicos propios de la feminidad.

En esta pieza, Ixchel Valdez aborda la menstruación; uno de los temas que, como ella misma comenta, siguen siendo un tabú para la sociedad y que por tanto requieren ser abordados desde diferentes aristas, en este caso desde el arte.

Con esta fotografía Ixchel Valdez fue reconocida con el primer lugar de estos premios, hecho que consideró de gran importancia puesto que permite visibilizar este tema y a partir de ello generar empatía respecto a los procesos naturales del cuerpo femenino.

Considero que aún en nuestros días sigue existiendo ese tabú respecto a un hecho que simplemente es parte de la vida; sin embargo, la menstruación sigue siendo un símbolo de vergüenza para algunas mujeres, a pesar de que este proceso biológico es fundamental para engendrar a otro ser humano, enfatizó la fotógrafa.

“Nuestra sangre es la vida” es una fotografía en formato en blanco y negro, la cual también cuenta con intervención en bordado para representar precisamente esta sangre menstrual que simboliza la vida; al igual que como parte de este bordado se incluyen las palabras dignidad y resistencia para hacer alusión a esta necesidad de “hacer un cambio de conciencia social sobre esta temática”, como señaló Valdez Calderón.

Con la pieza “Nuestra sangre es la vida” Ixchel Valdez invita a la reflexión sobre el respeto al cuerpo femenino y a sus procesos biológicos. Foto: Cortesía | Ixchel Valdez

Ixchel Valdez cuenta con formación en diseño textil y también ha explorado el ámbito de la fotografía, de tal forma que esta es la primera ocasión en la decidió participar en este certamen organizado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Siempre he tenido una gran afinidad por la foto y desde el 2016 comencé a explorarla de manera más constante, por lo que me di cuenta de que esta disciplina me permitía expresarme de forma libre, sobre todo en un tema que me interesa mucho y que es el mensaje feminista porque creo que es necesario visibilizar la violencia, la discriminación y el machismo que aún existe en la sociedad, enfatizó.

Este concepto sobre el feminismo en la fotografía ha sido desarrollado por Ixchel Valdez desde hace aproximadamente dos años y busca seguir con esta temática.

“El hecho de ser mujer y haber ganado este Premio Estatal de Artes Visuales me llena de mucho orgullo porque es un reconocimiento para todas las mujeres que nos dedicamos a la fotografía, es un triunfo para todas las mujeres fotógrafas”, resaltó la artista.

“Nuestra sangre es la vida” forma parte de la exposición de los Premios Estatales de Artes Visuales que se encuentra disponible al público en el Centro de las Artes.

