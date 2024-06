Artesano chiautempense gana primer lugar en el Concurso Nacional de Textiles

La tradición textil tlaxcalteca siempre se coloca como una de las más destacadas de nuestro país, y como ejemplo está la más reciente edición del Concurso Nacional de Textiles del que resultó ganador del primer lugar, en la categoría de Sarape, el artesano chiautempense Ángel Jesús Armas López.

Cultura Llevarán a la danza “El baile de los 41” el 20 de junio, en el Teatro Xicohténcatl

Lee más: ➡️Alumnos de la secundaria Rafael Minor Franco destacan en la danza; se presentaron en el Teatro Xicohténcatl

Con 24 años de edad, el artífice obtuvo este galardón que entrega uno de los certámenes más importantes del país, el cual organiza anualmente el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart). Se trata de un logro especial, pues es la primera vez que participa, así lo compartió con El Sol de Tlaxcala.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Armas López decidió rescatar y preservar esta actividad, pues sus abuelos fueron artesanos pero sus padres ya no se dedicaron a ello, pero fue su curiosidad y amor por sus raíces lo que le llevó a desarrollarse en la artesanía.

Mis abuelos fueron tejedores, sin embargo ya fallecieron, entonces me acerqué al taller Netzahualcoyotl, en Contla, donde he recibido la preparación y hoy me siento orgulloso por preservar mis raíces, y sé que esto alegraría mucho a mis abuelos, comentó.

No dejes de leer: ➡️Se presenta en el Teatro Xicohténcatl “Abiertamente Cursi”, arte con temática LGBT

El artesano también cuenta con una formación en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo cual combina con la creación de textiles al imprimirles un sello particular en los diseños.

Con la asesoría de la artesana Christian Córdova, quien el año pasado obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal, Ángel Armas creó un sarape inspirado en el maíz. “Tanto en Tlaxcala como en México, el maíz es parte fundamental de nuestra cultura, así que lo que quise hacer fue esa fusión entre los dos elementos más importantes como lo es el sarape y este alimento”, explicó.

Infórmate: ➡️Exponen obra de Martín Rojas en el CCU de la UATx

La pieza con la que el artesano tlaxcalteca obtuvo esta presea es un sarape de lana de alpaca, tejido en telar de pedal y teñido con tintes naturales de añil, palo de Brasil, pericón y grana cochinilla, con un diseño en diamante que hace referencia a los diseños de los sarapes antiguos.

Para su creación, le llevó al artífice un mes el proceso de teñido debido a la dificultad técnica que conlleva, y otros dos meses para su confección completa.

En este Concurso Nacional de Textiles 2024 también resultaron ganadores del segundo lugar un gabán de Oaxaca y en el tercer lugar, también un gabán confeccionado en Michoacán.