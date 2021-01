Artista tlaxcalteca | Julián Flores imagina y crea mundos de fantasía

Julián Flores Cruz es un artista originario de Hueyotlipan quien crea sus propios mundos, personajes y realidades para plasmarlas en ilustraciones; él prefiere las historias de fantasía que le recuerdan a los libros de texto que leía en la primaria y que de niño lo transportaban a otras dimensiones, rememora.

“Recuerdo que cuando era niño mi mamá asistía a clases de pintura y bordado y creo que ese hecho marcó mi interés por la creación artística, que más tarde quise explorar en el diseño textil pero finalmente encontré en la carrera de Artes Visuales”compartió Julián Flores Cruz.

En 2020 obtuvo el segundo lugar en la categoría de Grabado, en los Premios Estatales de Artes Visuales /Cortesía Julián Flores

El artista ha obtenido reconocimientos en las ediciones de 2018, 2019 y 2020 de los Premios Estatales de Artes Visuales, organizados por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), y el año pasado obtuvo el segundo lugar en la categoría de Grabado.

“Me apasiona todo lo que sea creatividad y es por ello que he explorado en distintos terrenos como la fotografía, el grabado y la escritura, pero fue más o menos durante el cuarto semestre de mi carrera cuando me reencontré con la ilustración y de inmediato me recordó a mis años de infancia cuando disfrutaba mucho de los dibujos que acompañaban a las historias de esos libros de texto”, detalló Julián Flores.

TAMBIÉN ESCRIBE HISTORIAS

Julián Flores, quien en el ámbito del arte se hace llamar Julián sin Miedo, en recuerdo a su cuento preferido “Juan sin miedo”, comenzó entonces a generar sus propios personajes para crear ilustraciones, lo cual le llevó posteriormente a crear también sus historias.

“Aún tengo mucho por aprender en cuanto a la escritura; sin embargo quise dar este paso de crear mis propias historias porque me da mayor oportunidad de generar los personajes con las características que yo deseo, y en un futuro sí me gustaría publicar estos trabajos gráficos y narrativos”, señaló el artista.

Flores Cruz ha mostrado su trabajo en exposiciones individuales y colectivas, la más reciente en la galería independiente Azul Violeta, que durante este mes exhibe “De Temporal”, exposición en la que también participan otros artistas locales. En esta muestra el ilustrador presenta piezas de la serie “Gral. Sherman Giganteum”, que reflejan el estilo del artista pues aborda temáticas fantásticas.

La peculiaridad del artista tlaxcalteca es la combinación de técnicas que van desde las tradicionales acuarelas y acrílicos hasta técnicas de grabado como aguafuerte y aguatinta, además recientemente comenzó a explorar la técnica digital.

La obra del ilustrador mexicano Mauricio Gómez Morín es gran influencia en el trabajo de Julián Flores, quien se considera apasionado de la fantasía y ficción.

