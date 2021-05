Artistas Oscuros | El desquiciado universo de Thomas Ligotti

Thomas Ligotti es considerado como un escritor que lleva conceptos filosóficos al terreno del terror, por lo que su narrativa es profunda al abordar temas como el inconsciente, las alucinaciones y, en general, el significado de lo que es la realidad desde la percepción humana.

Aderezo ¿Amante de los gatitos? Ya hay "michi conchas" en Tlaxcala

De acuerdo con el propio escritor estadounidense, nacido en 1953, la principal fuente de inspiración para sus textos es la depresión y ansiedad que ha padecido durante años, por lo que incluso -de acuerdo con especialistas literarios- las atmósferas sombrías creadas por Ligotti tienden a mostrar un pesimismo constante.

Reabre sus puertas la Zona Arqueológica de Zultepec-Tecoaque | Ajustándose a los lineamientos sanitarios...https://t.co/oAwDtRRQaF#Cultura — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 17, 2021

Sus textos se enfocan al género del cuento, entre los que sobresalen “The Nightmare Factory” (1996), “My Work Is Not Yet Done: Three Tales of Corporate Horror” (2002), “Sideshow, and Other Stories” (2003) y el más reciente, del año 2015, “Songs of a Dead Dreamer & Grimscribe”.

Cultura Reactivan Semilleros las actividades presenciales

Su trayectoria como escritor la inició alrededor de sus treintas, a principios de la década de 1980, durante su labor como editor y escritor para la revista especializada en temas de terror Grimoire.

Entre las influencias de su obra, que el propio escritor ha citado, se encuentran Edgar Allan Poe, Thomas Bernhard, Bruno Schulz, Vladimir Nabokov,William S. Burroughs y Emil Cioran, por lo que el resultado de sus textos, coinciden especialistas, es un tipo de ficción gótica.

Algunas de sus obras han sido traducidas al español, como es el caso de “Canciones de un soñador muerto”, “La fábrica de las pesadillas”, “Teatro Grottesco” y “Noctuario”, que son en su mayoría textos creados durante la década de los noventa.

[Video] #Xicohténcatl Axayacatzin, símbolo de tlaxcaltequidad | El 12 de mayo de 1521 muere ahorcado el héroe tlaxcalteca que hoy da identidad cultural a Tlaxcala...https://t.co/fHzoZfd1JO#Cultura #Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 12, 2021

En una entrevista realizada a Rafael Díaz Santander, editor de Ligotti al español, declaró que el escritor “es un autor actual, pero que entronca perfectamente con los clásicos, por cuanto nos transporta a un mundo no contaminado por los detalles prosaicos de nuestra época. Sus historias suceden en el universo del terror puro, poblado por extraños artefactos mecánicos, maniquíes inquietantes, marionetas, paisajes que envuelven a los personajes y los devoran como plantas carnívoras, personajes que deambulan como en una obra de Beckett, pesadillas intrauterinas, sueños que revelan el vacío existencial. Yo diría que Ligotti es una especie de cosmonauta del vacío”.

Cultura Recuerdan legado de Juan Bañuelos en Tlaxcala

El escritor estadounidense Thomas Ligotti ha obtenido el premio de más prestigio de la literatura de horror, el Bram Stoker Award, en cuatro ocasiones.

Yo diría que Ligotti es una especie de cosmonauta del vacío

Rafael Díaz Santander / Editor

Resguardan piezas de hace 10 mil años en Atltzayanca



Aunque la temática principal es la paleontología y la arqueología... https://t.co/wg0N2GM4e8 #Museo #Arte — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) April 4, 2021

Continúa leyendo:

Cultura Presentan obra de Francisco Toledo

Cultura Artistas Oscuros | Boris Karloff, el ícono de un monstruo