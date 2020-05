Atraviesa el arte una etapa de reinvención: Daniel Salas

“El arte está viviendo una etapa de reinvención en la cual la tecnología será nuestro mejor aliado para poder seguir viviendo de lo que nos apasiona”, afirmó el músico tlaxcalteca Daniel Salas quien, a pesar de la contingencia por Covid-19, continúa en activo a través de diversas herramientas digitales.

“Esta pandemia nos cayó de sorpresa a todos, y en el ámbito del arte creo que nos hizo reflexionar sobre nuevas formas de trabajo que debemos implementar, como clases en línea y conciertos por plataformas como Zoom o Facebook; me pregunto si esto ya llegó para quedarse”, señaló el músico.

Daniel Salas afirmó que el sector artístico ha sido uno de los más afectados económicamente ante la suspensión de actividades públicas; sin embargo, los creadores han encontrado los medios para poder continuar con sus actividades, ahora de forma virtual.

“Actualmente ofrezco cursos en línea de solfeo y de ejecución de jarana y guitarra; también he organizado conciertos en vivo mediante plataformas como Zoom o Facebook Live. Ha sido un poco complicado obtener recursos por estos medios, ya que otros músicos, incluso de fama internacional, ofrecen también este tipo de servicios a través de Internet y de forma gratuita, pero creo que como público debemos aprender a valorar el trabajo de los artistas, y estar conscientes de que esta es una forma de ganarse la vida y que no todos tenemos la posibilidad de hacerlo gratis”, mencionó Salas.

Previo a la contingencia, el músico ofrecía presentaciones individuales y con su agrupación DBS Project en cafés y restaurantes de la capital, así como clases de música presenciales, actividades que le representaban una gran parte de sus ingresos y que al paso de las semanas de contingencia modificó sustancialmente.

“Sin duda, la profesión de músico, así como seguramente muchas otras, aun después de la contingencia, se verán modificadas. Yo en lo particular me he replanteado el cómo llevar mi carrera, qué nuevas herramientas tecnológicas utilizaré de forma permanente para estar en contacto con la gente y obtener ingresos, porque no sabemos cuándo la vida volverá a la normalidad”, sostuvo.

Cabe mencionar que Daniel Salas es uno de los artistas que formará parte de los contenidos que el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura difundirá en sus redes sociales, a través del programa “El arte nos une”; Salas participa con un video de su canción “Limerencia”.

Daniel Salas es egresado de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y también estudió guitarra clásica en el Conservatorio de Música y Declamación del Estado de Puebla.

