Carnaval de Tlaxcala tiene más de 300 años

El documento más antiguo que da testimonio de la celebración del carnaval en nuestro estado data del año 1699 y se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET). Este, como otros documentos que forman parte del acervo del archivo, revelan la forma en que esta tradición ha cambiado al paso de los siglos conforme a los usos, costumbres y formas de pensamiento de cada época.

Este documento es un mandato oficial que data del 28 de febrero de 1699, describe cómo eran las carnestolendas, las cuales se celebraban durante tres días; salían hombres y mujeres disfrazados con máscaras y se burlaban de conocidos, familiares e inclusive amigos. Comúnmente se dice que se burlaban de las figuras de autoridad, y también lo hacían, pero también de personas de su círculo, describe la historiadora Graciela Acoltzi Cocoletzi, integrante del AHET.

Así, este mandato del gobernador de la Provincia de Tlaxcala, el Conde de San Román, para prohibir ciertas actividades durante las fiestas carnestolendas en la época virreinal, representa el mayor indicio de que el carnaval tlaxcalteca tiene una antigüedad de más de 300 años.

La esencia, que es el baile, el disfrute y la alegría, permanece. Otros aspectos se fueron perdiendo; uno de ellos es que utilizaban lo que tenían a la mano, como lo era el tizne con el que se pintaban la cara. Actualmente no vemos a nadie que se pinte con tizne porque ya están las máscaras, el maquillaje especial, explicó la historiadora.

ESPAÑOLES PARTICIPARON EN EL CARNAVAL DURANTE VIRREINATO

A través de los documentos resguardados por el AHET, que en su época fueron expedidos por las autoridades en turno y que hoy son de valor histórico, podemos conocer detalles curiosos sobre la forma en que se desarrollaba esta festividad. Uno de ellos es que los propios españoles participaron en las danzas y sátiras que se llevaban a cabo durante las fiestas.

Tenemos un documento del año 1776 en el que se prohíben los juegos, albures y la portación de armas, y señala que de incurrir en esto se castigará con cárcel o con azotes. Ahí se describe que no importaba la condición de las personas; esto qué significa, que incluso los españoles llegaron a participar en el carnaval, para ellos el castigo por desacatar el mandato era de hasta un mes de cárcel

MUJERES SIEMPRE FORMARON PARTE DEL CARNAVAL

La historiadora Graciela Acoltzi explica que, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, algunos autores llegaron a afirmar que las mujeres no participaron desde el inicio de las fiestas carnestolendas; sin embargo, afirma que los documentos localizados por el AHET dan pie a afirmar que este dato es erróneo.

Desde 1741 ya se comienzan a emitir bandos en los que las autoridades prohibían la participación de las mujeres en el carnaval por considerar que no era bien vista la convivencia entre hombres y mujeres; pero qué hacían las mujeres, se vestían de huehues, pues con la máscara no se reconocía quién era hombre y quién era mujer, de esa forma siguieron participando. Entonces, si vemos una prohibición significa que las mujeres sí participaron del carnaval

La historiadora precisó que sería ya en el siglo XIX cuando en los listados de las camadas se encuentran nombres femeninos, lo que puede interpretarse como el fin de esta prohibición durante la época virreinal.

VERSOS SATÍRICOS SE HAN IDO PERDIENDO

Acoltzi Cocoletzi afirma que, con el paso de los años, el carnaval se fue orientando únicamente hacia las danzas y se ha ido perdiendo el carácter satírico que en sus orígenes fue parte de esta fiesta.

Actualmente la parte de decir versos satíricos y los cantos se ha estado perdiendo. Pues en la época del virreinato, además de las danzas, lo común del carnaval eran los versos satíricos o también llamados impúdicos. La gente iba a las tabernas a beber pulque, se comían platillos especiales, como el fiambre, que es carne seca

EL CARNAVAL SE LLEGÓ A REALIZAR EN AGOSTO Y DICIEMBRE

La especialista en la historia del carnaval tlaxcalteca mencionó que a lo largo de su historia se llegó a realizar en fechas diferentes a las que hoy se lleva a cabo. Por ejemplo, hay documentos que indican que en 1741 se celebró en agosto.

A veces las carnestolendas se celebraban por un acontecimiento importante. Un evento que se dio en 1741 fue una victoria de España contra Gran Bretaña; debido a este triunfo las autoridades permitieron que se celebraran las carnestolendas

Otro acontecimiento similar ocurrió en 1786. “En ese año hay un expediente judicial criminal que describe que pobladores de Nativitas se estaban preparando para bailar por las fiestas de un santo; el teniente de ese pueblo los persiguió, hizo averiguaciones para detener a los que estaban bailando sin permiso”.

EL CARNAVAL EN LA INDEPENDENCIA Y LA REVOLUCIÓN

Existen periodos en la historia de Tlaxcala donde el carnaval dejó de celebrarse debido a conflictos sociales, como es el caso de la Independencia y la Revolución.

“En la Independencia no hay registros sobre el carnaval; hasta ahorita no hemos localizado documentos, más que uno de 1819, donde en un párrafo se describe que las personas no se arrojen lodo, agua, semillas porque va a haber pleitos, conflictos o malentendidos”.

Asimismo, la historiadora explica que el 1 de febrero de 1913 las autoridades detuvieron toda actividad de carnaval debido a la Revolución. “Era un momento bélico y los revolucionarios a veces usaban la máscara para cometer actos sediciosos”.

EN EL SIGLO XIX EMPIEZA A CONSIDERARSE ATRACTIVO TURÍSTICO

“Además del carnaval, en el siglo XIX ya se empiezan a hacer otras actividades como corridas de toros y peleas de gallos para atraer al turismo durante estas fechas. Las autoridades inclusive mandan a limpiar las calles, a pintar las casas para mejorar la imagen de la ciudad”.

Los documentos del Archivo Histórico mencionan a municipios como Contla, Amaxac de Guerrero, Nativitas, Chiautempan, así como la capital y sus alrededores, donde hay testimonio de la celebración del carnaval desde siglos pasados.

Para la historiadora Graciela Acoltzi la principal diferencia entre el carnaval actual y sus orígenes radica en que ahora es una tradición heredada, mientras que en sus orígenes fue una fiesta donde los participantes se desahogaban debido a las imposiciones de la corona española.

El carnaval es ahora una costumbre en la que podemos observar nuestro pasado a través del vestuario, las máscaras, la música y las danzas. La diferencia es que en la época virreinal las personas celebraban el carnaval para desahogarse porque su vida era muy precaria porque eran vasallos de la Corona Española, y ese era su momento de poder desahogarse de la situación. Actualmente es tradición y cultura, pues ya forma parte de nuestra historia

El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala se encuentra abierto al público interesado en conocer los documentos que dan testimonio de las épocas pasadas. Este archivo se encuentra en bulevar Luis Donaldo Colosio, número 1, en San Pablo Apetatitlán.