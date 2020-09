Carta de tlaxcalteca da cuenta de la captura del cura Hidalgo, durante la lucha de Independencia

El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET) resguarda papeles sediciosos, bandos, partes de novedades, listas de integrantes de la milicia, procesos judiciales por insurrección, actas de cabildo y correspondencia que plasman cómo se vivió en Tlaxcala el Movimiento de Independencia (de 1810 a 1821).

En la entidad, al igual que en el resto del país, la Guerra de Independencia guarda sus propias peculiaridades, con presencia de quienes enarbolaron el sentir de los Insurgentes y los Realistas y así quedó plasmado en la carta de un tlaxcalteca que da cuenta de la captura del cura Miguel Hidalgo I. Costilla, durante la lucha de Independencia, documento que forma parte la selección documental "Miradas que construyen el Movimiento de Independencia", del AHET.





Se trata de la correspondencia de Pedro, un realista que formó parte del ejército que defendió los intereses de la corona española, hijo de José Muñoz, un gobernador militar y político de la ciudad de Tlaxcala y su provincia.

Los escritos de 1811 resaltan la participación de los realistas en la guerra de Independencia y sus enfrentamientos con los insurgentes, su interés por apresar a Hidalgo y a los insurrectos, sus estrategias de guerra, carencias de armas y comida, y además de destacar sus afectos familiares, describe las circunstancias que tuvieron que enfrentar en su andar por San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

En una de sus cartas, Pedro relata que en San Luis Potosí los frailes eran los principales representantes de la insurgencia, y de manera especial señala a los integrantes de la orden de los Mercedarios y los Franciscanos.

Además, sus escritos dan testimonio de la primera etapa del Movimiento de Independencia.

El siguiente es el fragmento textual tomado de la correspondencia de Pedro, integrante del Ejército Realista, dirigida a su padre José Muñoz.





“Señor, don José Muñoz. San Luis, 19 de abril de 1811

Amado padre de mi corazón puede usted considerar como estaba el mío, no habiendo sabido de usted, ni de la familia en cerca de dos meses que no hemos tenido correspondencia de México por tener los enemigos interceptado el camino, hoy ha llegado extraordinario de aquella ciudad, pero por decontado yo he quedado en mi cuidado por no saber de vuestras mercedes. Sea todo por Dios y tengamos paciencia hasta que Dios quiera.

El mismo día que recibimos la noticia de la prisión del cura y sus principales satélites lo comuniqué a usted por los mismos que la llevaron a México encargando la pusieran en la estafeta, no sé si así lo habrán hecho, por ahora, sí ya le afirmo a usted la prisión de este pérfido con todos los principales revolucionarios como ya lo habrá visto por la gaceta pues nuestro general tiene dado parte a su excelencia copiando el que le dan de provincias incluyendo listas de todos los prisioneros cuya relación infiero se dará al público”.

Durante septiembre, la Oficialía Mayor de Gobierno, a través del AHET, presenta esa selección documental por medio de sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, con el fin de divulgar la importancia de la historia del estado.

