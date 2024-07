Cautiva Armando Fuentes Aguirre “Catón” en Tlaxcala con conferencia “De historia y cultura”

El escritor y periodista mexicano Armando Fuentes Aguirre “Catón”, arribó a tierras tlaxcalteca para dictar la conferencia magistral “De historia y cultura”, entre un amplio público, con un estilo picaresco y entre rimas que arrancó los aplausos y risas de sus oyentes.

Aquí en Tlaxcala y entre ustedes amigos se siente uno en confianza, respeto toda su incalculable labor y me daré por bien servido si con esta conferencia por lo menos les muevo el corazón, sostuvo el oriundo de Saltillo, en un conocido hotel de la capital tlaxcalteca.

Ante representantes de la comunidad taurina, señaló que les ha ido bien porque Dios les ha conservado los dones de la salud y la vida, para darles la posibilidad de reunirse para intercambiar reflexiones respecto a la fiesta del toro.

Su peculiar manera de contar historias mantuvo cautiva a la comunidad taurina, entre poesía compartió su gran admiración por la tauromaquia, que desde niño empezó su andar de la mano de su padre en diferentes plazas taurinas.

Durante la charla destacó que venir a Tlaxcala a la que describió como “una ciudad bellísima”, por la historia que antecede al Estado, sus nobles tradiciones y tan taurina es como estar en su casa. Refirió que Saltillo tiene una herencia taurina de la que se sienten orgullosos, debido a que el famosos sarape de Saltillo, el pan de pulque, el membrillo y el perón, son herencia de sus antecesores tlaxcaltecas.

En su oportunidad, no dudó en recordar a Rodolfo Rodriguez “El Pana”, una de las máximas figuras del toreo tlaxcalteca y aprovechó para recordar su peculiar brindis, que citó: “brindo la muerte de este toro a las prostitutas, cortesanas, meretrices... que me brindaron las tibieza de sus muslos cuando ‘El Pana’ no era nadie”.

Personajes como Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Espinosa Armilla, Lorenzo Garza, Joaquín Rodríguez “Cagancho”, y Uriel Moreno “El Zapata”, con la narrativa de decenas de anécdotas de la fiesta brava que envolvió al público.

Para agradecer la atención de quienes acudieron a la conferencia magistral, fiel a su estilo enunció Una vez una frase que me encantó y decía el que se encuentra un pendejo se encuentra un tesoro, que frase magnífica es esa... quiero decirles que tengo por costumbre inalterable no dar nunca conferencias los fines de semana, pero ustedes se encontraron su tesoro y aquí me tienen, soltó.

Previo a la conferencia Ranulfo Rojas Bretón, párroco del municipio de Chiautempan, enfatizó que el evento surgió de las actividades que se dieron en apoyo de Alberto Ortega, joven torero que resultó lesionado el pasado 10 de febrero de 2024 en su muestra de pasión por la tauromaquia.

Resaltó que al buscar contactar al periodista, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, se dieron las condiciones de que asistiera a Tlaxcala para compartir su experiencia y su arduo trabajo a través de diversos medios como la radio.