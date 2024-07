Celebra Antonio Delmar 50 años de trayectoria con exposición en el Museo de Arte de Tlaxcala

El artista Antonio Delmar celebra 50 años de trayectoria con una exposición en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) integrada por 18 obras en las que el paisaje, las tradiciones y la historia de nuestro estado es la temática.

LA MUESTRA

“Ojos con los que sueña el color” es el nombre de la muestra que reúne pinturas en gran formato producidas en los últimos cuatro años, con la cual Delmar comienza los festejos por medio siglo de carrera en las artes.

En la inauguración, Antonio Delmar resaltó el orgullo por ser un tlaxcalteca por adopción, pues dijo que fue en este estado donde encontró la inspiración para su obra. Es un orgullo ser tlaxcalteca aunque no lo sea de sangre pero lo soy, amo Tlaxcala y llevo a Tlaxcala a cualquier rincón en donde exponga mi obra, resaltó.

En una charla con este Diario, Delmar compartió que su interés y habilidad por la pintura viene desde su tatarabuelo, quien se formó en artes en Florencia -Italia- de tal forma que él representa la sexta generación de artistas.

Desde los 13 años, el ahora afamado pintor, de raíces jaliscienses, comenzó a dedicarse a este oficio y desde hace más de tres décadas llegó a Tlaxcala donde de inmediato se enamoró de sus paisajes, comentó a este Diario. Me cautivó el cielo tlaxcalteca, puro, transparente y con una infinidad de tonalidades azules, naranjas, rojizos; así como sus valles verdes mezclados con colores tierra y ocre.

Sus pinturas han llegado a galerías y centros culturales de países como Rusia, España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia así como a lo largo de nuestro país, de tal forma que Delmar se ha convertido en un embajador de la cultura y el paisaje tlaxcalteca.

“Mi pintura es vieja, siempre pinto lo que fue no pinto lo actual porque no me gusta el paisaje que veo actualmente lleno de anuncios, lleno de antenas, lleno de vehículos, de tinacos en las azoteas; entonces yo quito todo eso y pinto lo que es el paisaje. Es una riqueza en técnica y en expresión”.

De la exposición en el MAT resalta la pieza llamada “Gestación”, producida en 2019, con dimensiones de 1.60 por 3.60 metros que de acuerdo con el propio artista “narra la historia de un Tlaxcala sin que hubiera un tlaxcalteca; es la parte de un territorio de México en donde podemos observar la Malinche, la Cuatlapanga, el valle, los dos volcanes y simbolismos nacionales como el águila, el nopal y la serpiente, por lo que nos habla de una mexicanidad”.

“Ojos con los que sueña el color” estará abierta al público hasta el próximo 29 de septiembre, previo a la exposición que Antonio Delmar presentará en el Complejo Cultural Los Pinos, en el marco de los festejos de sus 50 años de trayectoria.

El Museo de Arte de Tlaxcala se encuentra abierto de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. La entrada es libre.