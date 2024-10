Chava Serrano cambió la cuchara de albañil por el pincel y el caballete

Luego de una vida dedicada al oficio de la albañilería, Salvador Serrano dio un giro a su vida para comenzar una carrera en el arte como pintor de paisajes; disciplina que le ha dado mucha satisfacción, asegura el originario de San Sebastián Atlahapa.

A propósito de su actual exposición en la Sala de Arte de la oficina de Comunicación Social, platicamos con Chava Serrano -como prefiere ser llamado- quien nos compartió que su deseo por ser artista lo sintió desde niño.





Recuerdo que desde muy pequeño dibujaba mucho, y desde entonces ya sentía que la pintura era lo que más me gustaba. Dejé de dibujar a los 15 o 16 años cuando empecé a dedicarme a la albañilería y no volví a dibujar hasta los 25, aproximadamente, nos explicó Chava.

Chava Serrano presenta la exposición "Tlaxcala en el alma, defensa, realidades y ficciones"

El oficio de la construcción lo heredó de su padre, pero su inquietud por crear cuadros de paisajes fue más grande cuando en una ocasión, durante un periodo de trabajo que pasó en Estados Unidos, observó a un muralista plasmar un boceto en la pared de una casa.

Tanto me llamó la atención ver cómo el artista trazaba el mural que de ahí nació la idea de dejar mi trabajo en la albañilería para dedicarme cien por ciento a mi pasión por pintar cuadros.

Tomar la decisión de perseguir sus sueños no le llevó más de una semana a Chava Serrano, “de un día para otro decidí no volver a trabajar y me senté a pintar”. Inicialmente combinaba su trabajo en la construcción durante el día y la pintura al óleo la llevaba a cabo por las noches, pero llegó el momento en que ya sólo se enfocó a su pasión artística.

Chava Serrano presenta la exposición “Tlaxcala en el alma, defensa, realidades y ficciones” . César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

TALENTO NATO

Chava Serrano tiene un talento nato, pues asegura que nunca ha tomado alguna clase de pintura o de dibujo, por lo que la técnica la ha desarrollado a través de la práctica y dedicación de todos los días. Además, se suma el hecho de que por sus venas transita la herencia de sus abuelos artesanos, dedicados al barro bruñido por el lado de su padre, y al bordado por la herencia de sus abuelos maternos.

UN TRANSITAR COMPLEJO

El dejar un ingreso seguro en su trabajo en la construcción por la incertidumbre en un oficio desconocido hasta ahora por él fue un paso complicado, pero gracias al respaldo de su familia pudo hacerlo más llevadero hasta alcanzar una estabilidad.

Chava Serrano presenta la exposición “Tlaxcala en el alma, defensa, realidades y ficciones” . César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Estoy muy agradecido con mi familia, mis papás y mis hermanos pues todos me brindaron apoyo; en algún momento sí me cuestionaron sobre lo que iba a hacer respecto a lo económico, pero actualmente los veo contentos por ver que vivo de la pintura.

EL PAISAJE TLAXCALTECA, SU INSPIRACIÓN

El campo de Tlaxcala y sus lugares históricos como el Pocito de Agua Santa o el Exconvento de San Francisco son los protagonistas de las pinturas que con destreza Salvador plasma en los lienzos.

Chava Serrano presenta la exposición “Tlaxcala en el alma, defensa, realidades y ficciones” . César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Su proceso de producción consiste en visitar los lugares para fotografiarlos y luego llevarlos a la pinturas que posteriormente vende en su taller ubicado casi a pie de la laguna de Acuitlapilco.

El artista también forma parte del colectivo de pintores llamado “El Jardín del Arte” quienes exponen y venden sus piezas en la capital tlaxcalteca.