Mi vacío y yo triunfa en el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara

GUADALAJARA. Este sábado concluyó la 37ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), con una ceremonia celebrada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde la cinta Mi vacío y yo se coronó como Mejor Película del Premio Maguey, galardón que reconoce el cine con temática LGBTQ+.

El proyecto dirigido por Adrián Silvestre y protagonizado por la actriz trans Raphi Pérez, sigue los pasos de una joven andrógina, quien después de ser diagnosticada con dismorfia de género, comienza una travesía para asumir su identidad.

En entrevista exclusiva con El Sol de México, la protagonista explicó que este guión fue coescrito con el realizador y el guionista Carlos Marqués-Marcet, y plasma el camino que ella misma vivió. "Lo que se ve en la pantalla es mi historia real y entera, son dos años, desde el principio de la transición. Intentamos ser lo más fiel posible a cómo sucedió en la realidad. La película es muy veraz y orgánica, no hemos disfrazado cosas, ni usado artificios para cambiarlo", agregó.

En el viaje mostrado en la película, Raphi se fortalece con sus compañeras de trabajo, amigas trans, artistas queer y hombres que conoce por aplicaciones móviles y que le ayudan a encontrar un espacio en un mundo lleno de prejuicios.

La también poeta precisó que este proyecto le resultó terapéutico, pues la hizo repasar muchas situaciones que marcaron su experiencia. "Me sirvió de aprendizaje para sacar lecciones. Incluso los mensajes (de aplicaciones de citas en línea) que aparecen en la película son reales, porque son palabras que recibí e hice capturas de pantalla, porque me parecen tan ridículas y violentas, y las compartí con Adrián, y decidimos usarlos para la historia”.

Asimismo, celebró que los festivales de cine den espacio a este tipo de proyectos, ya que aún hace falta representación en la pantalla grande, pues explicó que en su adolescencia atravesó momentos donde se sintió perdida debido a la desinformación que había sobre el tema.

“Para el colectivo trans faltan muchos referentes, para que los jóvenes de ahora se identifiquen y crezcan con un tipo de modelo, y digan ‘quiero ser esa persona porque me inspira y quiero seguir sus pasos’. Me gustaría que si hay gente trans viendo esta película, se sientan más tranquilas e identificadas para crecer, y no deban hacerlo en un mundo como el mío”.

Desde hace varios años, Raphi reside en España, pues fue ahí donde encontró un ambiente más seguro, y en el que se siente cómoda. Sin embargo, reconoció que pese a la apertura que hay en ese país en cuanto a diversidad sexual, “por otra parte sigue habiendo mucho camino que recorrer, y se observa mucha discriminación, incluso en el mundo laboral”.

Mi vacío y yo continuará su camino por festivales, como parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, y posteriormente se presentará en la Ciudad de México, dentro del marco del Festival Mix: Cine y diversidad sexual México, que tendrá lugar en el Centro Cultural de España.