Mónica Villegas recibe Mención Honorífica por Guión la Largometraje en el GIFF

A través de redes sociales, Isabel se proyecta como una chica alegre, chistosa, en ocasiones fresa y, a veces, puede llegar a ser algo superficial, sin embargo, en su mundo sólo existe la felicidad y, claro, el amor hacia su cantante favorito de pop.

Sin embargo, fuera de cámaras, la jovencita de 13 años vive una realidad totalmente distinta, la sonrisa se borra de su rostro al enfrentarse a diferentes situaciones de abuso sexual por parte de un integrante cercano a su familia, el bullying que sufre por sus cambios físicos y hormonales, así como una situación económica precaria.

Isabel vive más en el mundo virtual, que en el real, ya que para ella, es un gran escape. Es así como se desarrolla la historia de Drimer, escrito por Mónica Villegas y que hace unas semanas recibió el Premio Mención Honorífica en la categoría de guion de largometraje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

“Inicialmente me inspiré de unas notas periodísticas de cuando vino Justin Bieber a México (2017) y que las notas se enfocaban más en que las fanáticas hicieron un caos en la ciudad porque era cuando se juntaron en un hotel a esperarlo y en ese momento pensaba que, como adultos, tendemos mucho a subestimar al adolescente, a lo que siente, piensa, a sus ideas.

“Yo pensaba: 'están ahí, pero detrás de cada una de estas niñas tiene que haber una historia y un por qué de ese fanatismo'. La historia de Isabel es de abuso porque eso es lo que vivimos en este momento y cómo el abuso sucede en nuestro propio entorno”, afirmó Villegas en entrevista.

Con este proyecto, el objetivo de la guionista es empatizar con el público joven sobre ciertos temas, incluso invitar a los adultos a poner más atención sobre los comportamientos de sus hijos, ya que, en ocasiones, con sólo acciones pueden demostrar lo que están viviendo.

“No pretendo hacer una historia que tenga alguna lección, me quiero alejar de eso, pero sí efectivamente a través de la trama te vas dando cuenta de cuáles pudieron haber sido esos focos rojos que pasan de largo los adultos, que se den cuenta que había muchas señales para poder hacer algo, por eso vuelvo al tema de la subestimación.

“Con que escuchemos poquito nos podemos dar cuenta de que algo no está bien, que nos quieren decir algo, de no ir con la respuesta fácil de ignorar, no pensar que, como adultos ya sabemos por lo que están pasando, pero no es así, cada quien vive un proceso diferente”, expresó.

Por el momento, el proyecto sólo es en guion; Villegas comenzará la búsqueda de un productor y un director para que se pueda desarrollar la cinta y promocionarse a nivel nacional, espera.

“Me interesa mucho que si esta película se hace suceda como rodeada de personas que realmente quieran contar esta historia como la quiero contar yo”, dijo la autora.

Villegas egresó de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes en 2005, su carrera la enfocó en la producción, a pesar de que su pasión era el guionismo.

Actualmente pertenece al colectivo Reacción Producciones que se enfoca en la creación de contenido audiovisual enfocado en documentales y videoclips.

Villegas adelantó que son los creadores de la propuesta de dos videos de Susana Zabaleta como parte de su próximo álbum, ella funge como guionista y directora también.

Y, con quien próximamente colaborará será con el hijo de Zabaleta, Matías Gruener que impulsarán sus temas por medio de contenidos audiovisuales.