“Como caracol”, de Alaíde Ventura, un libro familiar sobre la vejez

Alaíde Ventura Medina es una de las voces más frescas en la literatura mexicana contemporánea. Además, es antropóloga y filósofa nata. En Como caracol, el libro con el que ganó el Premio Gran Angular en 2019, encarna la complejidad de su pensamiento, así como la sencillez de la vida cotidiana en cada uno de sus matices.

Doble Vía ¡Feliz Día Nacional del Libro! Conoce a Vicman Palacios, autor tlaxcalteca de libros trilingües

Con una narrativa cuidadosa y profunda, la autora nos lleva por un viaje introspectivo que se desarrolla desde la perspectiva de Julieta, la joven protagonista, en contacto íntimo con sus recuerdos y los espacios que habita.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

SOBRE LA NOVELA

Julieta supone que hace mucho tiempo ocurrió algo entre su mamá y su abuela que terminó por separarlas. Un día, Julieta decide conocer mejor a su abuela, Mariana. Cada momento se convertirá en un regalo y de la mano se acompañarán a sobrellevar de manera digna la enfermedad de Mariana, el Alzheimer.

Literatura El libro de la semana: “El invencible verano de Liliana”, de Cristina Rivera Garza, libro que que va de la memoria a la denuncia; será comentado el 26 de octubre en el Museo Regional

En esta historia, los espacios de la casa, los objetos y hasta los sonidos juegan un papel importante en el desarrollo de la trama al crear un ambiente cargado de simbolismo y nostalgia que llevan a Mariana y Julieta a un reencuentro de su árbol genealógico, el cual llevan siempre a cuestas, como las babosas a su caracol.

No dejes de leer: ➡️ El libro científico para (casi) entender el mundo

Como caracol es un texto breve, pero sus temas profundos son los que lo llenan de densidad; la relación con la familia, la búsqueda infranqueable por la identidad, el paso del tiempo y la construcción de la memoria son tan solo algunos de ellos.

A lo largo del libro, Alaíde Ventura utiliza un estilo directo y muy emotivo. También, evita artificios en la narrativa y apuesta por una prosa lírica que se siente cercana a cualquier familia mexicana, sea que viva en Sonora, en Yucatán o en Tlaxcala.

SOBRE LA AUTORA

Te puede interesar: ➡️Del estante | La Historia del Mundo en 50 libros

Alaíde Ventura Medina nació en Xalapa en 1985. Ha escrito para medios como Canal Once, MTV, The Washington Post y Time Out. Estudió el MFA en Creative Writing en la Universidad de Texas en El Paso y tiene un doctorado en Creative Writing en la Universidad de Houston.

Cultura El libro de la semana / Balún Canán, el espejo de un México fracturado

Como caracol ha sido reconocido por su capacidad para conmover a lectores de todas las edades, pues apela a experiencias comunes y sentimientos compartidos; sin embargo, no es el único éxito editorial de la autora. Alaíde Ventura invita a reflexionar sobre cómo nos definimos a partir de los espacios y las personas que nos rodean.

La publicación de Entre los rotos, su siguiente gran obra, resultó en un acontecimiento que atrajo a múltiples lectores en la pandemia y que se benefició de las recomendaciones boca a boca amplificadas por las redes sociales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

PARA SABER

Como caracol está editado por el Grupo SM. El costo del libro impreso es de 219 pesos, mientras que el digital oscila entre los 100 y 150 pesos.

A lo largo del libro, Alaíde Ventura utiliza un estilo directo y muy emotivo. También, evita artificios en la narrativa y apuesta por una prosa lírica que se siente cercana a cualquier familia mexicana, sea que viva en Sonora, en Yucatán o en Tlaxcala.