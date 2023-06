Con proyecto editorial Julián Flores traspasa fronteras con su arte

El arte de la ilustración de Julián Flores Cruz, originario de Hueyotlipan, se difunde a nivel nacional gracias a un proyecto conjunto entre la editorial china Chunfeng Literature and Arts Publishing House y la editorial tlaxcalteca Mundilibros.

El ilustrador ha trabajado en los últimos meses en la creación del arte para los libros “La Historia Secreta de Aiyue”, del escritor Zhang Wei, y “El ágata rojo de los reinos combatientes”, de Teng Zhenfu. Su labor ha consistido en hacer que, a través de las ilustraciones, estas historias sean más cercanas a la cultura mexicana y por lo tanto a los lectores.

Es por ello que Julián Flores se ha enfocado en la creación de imágenes en las que se fusionan la cultura china y mexicana para contar historias que se basan en las leyendas de la tradición de este país asiático.

La editorial china Chunfeng Literature busca llegar al público de latinoamérica y es por eso que contactaron con la editorial tlaxcalteca Mundilibros, quienes seleccionaron mi trabajo para esta labor, lo cual me hace sentir muy feliz, expresó el ilustrador.

El estilo clásico del artista tlaxcalteca ha sido parte de diversas publicaciones de editoriales a nivel nacional, sobre todo de corte infantil; y esta es la primera ocasión en la que trabaja para una editorial asiática que abarca un mercado transnacional.

Al principio pensé en hacer una reinterpretación de las ilustraciones originales chinas, pero me di cuenta de que de esta forma no existiría una propuesta artística real, entonces me dediqué a leer las obras para poder contextualizarlas y también me dediqué a investigar el trabajo de otros ilustradores mexicanos, como es el caso de Mauricio Gómez Morín.

Los libros ilustrados por Julián Flores narran leyendas de la tradición china, así como los conflictos surgidos a partir de la llegada del comunismo a aquella nación, hace más de un siglo.

“Julián sin miedo”, como es conocido en el mundo de la ilustración, ha destacado en el ámbito del arte al recibir reconocimientos en los Premios Estatales de Artes Visuales, en las ediciones 2018, 2019 y 2020.

DATO:

Julián Flores invita al público a conocer sus ilustraciones a través de su perfil de Instagram @julian_con_miedo.