Conoce a las niñas y niños que preservan la identidad de las comunidades, al aprender el oficio de artesanos

Las niñas y niños son los herederos de la riqueza cultural y quienes preservan las costumbres y tradiciones de su comunidad, es por eso que el programa Alas y Raíces -a cargo de la Secretaría de Cultura- les ha dado un reconocimiento a través del “6° Encuentro Nacional de Saberes Locales” que tuvo lugar en el Estado de México y en el que participaron infantes de Huamantla, Panotla, Atltzayanca y Contla.

La infancia tlaxcalteca estuvo representada en este evento de carácter nacional por menores dedicados a las expresiones culturales como los tejidos artesanales, las alfombras y tapetes dedicados a la Virgen de la Caridad, la elaboración del pulque y la ejecución del tradicional salterio.

ISAAC NETZAHUALCOYOTL, HEREDERO DEL ARTE TEXTIL

A sus 16 años, Isaac Netzahualcoyotl Cabrera forma parte activa de la producción de gabanes y sarapes artesanales como parte del Taller Netzahualcoyotl en Contla de Juan Cuamatzi.

Integrante de una dinastía de grandes tejedores, aprendió el oficio de su padre Ignacio Netzahualcoyotl, y su compromiso como pieza clave en la preservación de los textiles tradicionales de Contla la tiene muy presente.

Es una actividad que requiere de mucha disciplina, muchos años de trabajo y de práctica para ser capaz de realizar este tipo de piezas. Mi familia lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo y nos ha dado identidad a muchas personas y a la comunidad y es algo que debemos seguir preservando, asegura el joven.

PEQUEÑOS ALFOMBRISTAS DE HUAMANTLA

Cuentan los huamantlecos que fue don Antonio Salazar quien en el año 1880, acompañado de otras familias, salió por las calles de Huamantla en procesión con la Virgen de la Caridad a quien veneraban con flores para pedir por el cese de las inundaciones y que a partir de entonces se instituyó la tradición de las alfombras y tapetes.

Don Antonio Salazar es el tatarabuelo de Jimena, Santiago y Maximiliano de 12, 14 y 4 años, respectivamente, quienes a pesar de tratarse de una tradición de más de un siglo, la mantienen viva con su aporte en esta festividad.

Mi bisabuelo hacía tapetes cada año en la feria y mi papá fue quien me enseñó a pintar y a poner alfombras. De chiquitita yo veía ese don que tenemos en nuestra familia de dibujar, de experimentar los colores y hacer una alfombra o un tapete y he tenido que seguir los pasos de mi papá con mucha dedicación y mucha atención en los trazos y la técnica que él hace, expresó Jimena. Mientras que Santiago comparte este idea con su hermana, de sentir un gran orgullo por ser integrantes de la familia Salazar, iniciadora de la tradición de las alfombras huamantlecas.

“Lo que más me hace sentir orgulloso es que tenemos una tradición única en mi familia que tiene aproximadamente 150 años y a nosotros nos toca seguir con la tradición. Yo le tengo mucho amor y no voy a dejar que desaparezca” asegura el menor.

KENIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, SALTERISTA DE 17 AÑOS

Atltzayanca se distingue, entre otras tradiciones, por ser tierra de grandes salteristas que han sido la inspiración de Kenia Sánchez, quien a su corta edad se distingue por ser una talentosa salterista.

Yo vengo de una familia que se dedica a la música. Me adentré al salterio porque desde muy pequeña amigos y conocidos de mi papá también se dedican a la música de salterio, entonces cuando yo lo escuché dije estoy impresionada, yo tengo que ejecutarlo

Kenia Sánchez comparte que tocar el salterio le proporciona una sensación de felicidad y bienestar por lo que piensa dedicarse a ello durante toda su vida, además de contribuir a que esta tradición se mantenga viva.

“Si el salterio desapareciera, Atltzayanca no tendría una parte con que identificarse”, asegura.

IAN GARCÍA, EL PEQUEÑO GRAN TLACHIQUERO

De tanto observar a su abuelo raspar el maguey, Ian García, de once años de edad, ha heredado los conocimientos para la elaboración del pulque, actividad que durante años se ha llevado a cabo en la comunidad de Temetzontla en el municipio de Panotla.

Yo aprendí a hacer pulque desde chiquito porque acompañaba a mi abuelo a raspar y entonces pues nada mas viéndolo aprendí y lo puse en practica y sí me salio bien. Mi familia se dedica a hacer pulque a través de generaciones, además mi abuelo también me está enseñando a la ganadería y a sembrar. A mi lo que me hace sentir orgulloso es ser parte de la generación de tlachiqueros

Ellos son los guardianes ancestrales a quienes les han sido heredados los conocimientos que dan identidad a las comunidades; con su entusiasmo y dedicación resguardan la riqueza cultural de sus pueblos.

Resultado de este encuentro es el mini documental “Tlaixacica ittani: El que enteramente alcanza a saber con sabiduría alguna cosa”, disponible en YouTube.