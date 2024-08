Contla se coloca como el máximo representante del sarape mexicano en concurso nacional

El municipio de Contla de Juan Cuamatzi se colocó como uno de los máximos semilleros de grandes talentos del arte textil en nuestro país, al llevarse la mayor parte de los premios entregados en el V Concurso Nacional del Sarape, entre ellos el máximo galardón del certamen con una pieza del artesano Israel Antonio Pérez.

Cultura

Muestra de ello es que ocho de los 15 artesanos ganadores de este concurso, organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y en el que participaron 11 entidades del país, son originarios de Contla de Juan Cuamatzi; por lo que este municipio tlaxcalteca se distingue como el mayor representante del talento en la confección de esta prenda, considerada como ícono de la identidad mexicana.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en la capital tlaxcalteca, la cual estuvo encabezada por la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, en representación de la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, quien estuvo acompañada por la directora del Fonart, Emma Yanes Rizo.

En su mensaje, Yanez Rizo hizo referencia al papel de Tlaxcala en la producción de arte textil y en especial del sarape, al señalar que artesanos de la entidad han estado presentes en la mayoría de los concursos nacionales en los que han resultado ganadores.

Tlaxcala marca el ritmo de estas rupturas para bien hacia considerar al sarape como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mencionó la directora del Fonart al hacer referencia a las acciones que realiza esta institución para que la confección del sarape artesanal sea considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial.

La presidenta honorífica del Sedif reconoció el aporte de los artesanos a la identidad cultural de nuestro país Este quinto Concurso Nacional del Sarape es una muestra del enorme esfuerzo y dedicación que nuestras artesanas y artesanos han puesto en cada hilo, en cada color y cada diseño que con orgullo representan no sólo a sus comunidades, sino a la riqueza y cultura de nuestro hermoso México

Mariana Espinosa de los Monteros resaltó que el sarape, más que una prenda, es una obra de arte que lleva consigo la historia, las costumbres y el alma de nuestros pueblos.

“En Tlaxcala sabemos bien que la artesanía es un pilar fundamental de nuestra identidad. La Casa de las Artesanías de Tlaxcala ha sido un baluarte en la preservación y promoción de estas expresiones culturales, y este concurso es un ejemplo claro de su compromiso con nuestros creadores”, expresó.

POR PRIMERA VEZ TLAXCALA FUE SEDE EL CONCURSO

El director de Casa de las Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, enfatizó que es la primera ocasión en la que nuestra entidad es la sede de este concurso nacional, por lo que es un orgullo que la mayor parte de los artesanos galardonados sean tlaxcaltecas.

Asimismo, informó que el certamen recibió un total de 60 piezas de creadores originarios de 11 estados de la República: Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Zacatecas y Tlaxcala; de los cuales resultaron ganadores dos artífices de Puebla, dos de Michoacán, uno de Coahuila, Morelos, Jalisco y ocho de Tlaxcala.

La bolsa total de premios fue de 250 mil pesos repartidos entre los ganadores de las tres categorías contempladas que fueron: Jorongo o sarape a dos lienzos tejido con lana natural o teñido con tintes naturales; Jorongo de uno a dos lienzos tejido con lana natural o teñido con tintes naturales, abertura en el centro, y Sarape o jorongo teñido con tintes industriales, anilinas o hilos mercerizados.

LOS GANADORES TLAXCALTECAS

Los artífices tlaxcaltecas que resultaron ganadores de este certamen son: Gabriela Netzahual Sánchez, Rigoberto Romano Flores, Valentina Nava Flores, José Luis Romano Flores y Christian Córdova Vázquez, quienes fueron distinguidos en las diferentes categorías.

Las menciones honoríficas fueron para María de los Ángeles Flores Xochitiotzi y Juan Carlos Conde Copalcua, y el máximo reconocimiento del V Concurso Nacional del Sarape fue para Israel Antonio Pérez por la confección y diseño de un gabán de lana tejida en telar de pedal, teñido con tintes naturales de añil y nuez y con iconografías de ganchos, salpicado y grecas, de una dimensión de 200 x 120 centímetros, que requirió cuatro meses de trabajo.

NO ES FÁCIL DEDICARSE A LA ARTESANÍA: ISRAEL ANTONIO

A sus 28 años, Israel Antonio Pérez ha destacado en los certámenes locales y nacionales en los que ha participado desde los 23, hasta obtener este importante distintivo que lo coloca como uno de los grandes creadores de sarapes en el país.

Entre sus reconocimientos se encuentran el primer lugar en un concurso de artesanía textil organizado por Casa de las Artesanías; un tercer lugar nacional en un certamen de Fonart, así como un reconocimiento en el concurso de Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.

Curiosamente, el artífice no proviene de una familia de artesanos como suele ser lo común en el municipio de Contla; Antonio Pérez se ha formado con la guía de otros maestros como Efrén Vega Nava y Carlos Conde.

“Este concurso demuestra que siendo jóvenes todavía hay interés en la artesanía. Yo creo que se debería apoyar e instruir a los niños en todo esto porque son los artesanos mayores quienes siguen en esta actividad y los más jóvenes aún somos pocos”, expresó.

A pesar de haber alcanzado un nivel de técnica profesional que destaca en el país y de este tipo de reconocimientos, el artesano considera que dedicarse a la artesanía es todo un reto, pues es complicado alcanzar los ingresos suficientes.

“El artesano tiene familia, gastos y muchas veces, si no se tiene la solvencia económica o el apoyo, es muy difícil. Recientemente empecé un trabajo totalmente alejado de la artesanía porque me permite solventar mis gastos. De hecho, para la elaboración de esta pieza utilicé el dinero que gané de otro certamen. La confección de este gabán me llevó casi cuatro meses en los que no recibí ningún tipo de sueldo y hubo momentos que no tenía ni un peso en la bolsa”, compartió.

La realización del V Concurso Nacional del Sarape forma parte de las acciones para integrar el expediente con el que el Gobierno de México busca que la confección del sarape sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.