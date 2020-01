Crea música con ayuda de la tencnología

“En ocasiones los instrumentos tradicionales no me son suficientes para recrear las ideas que me vienen a la cabeza, y es ahí cuando recurro a la tecnología y los sonidos de la vida cotidiana para crear mis piezas”.

Así es el proceso creativo del compositor tlaxcalteca Manuel Ramos Negrete, para quien “la función de un compositor es imaginar cómo suenan los sonidos y hacer posible esa idea”.

Hace casi 30 años, Ramos Negrete sintió que más allá de la ejecución de un instrumento, su interés está orientado hacia la generación de sonidos que representen “una extensión de las emociones”, como lo define. En la década de los noventa, el compositor cursó estudios en la Escuela de Música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente viajó a Canadá para especializarse en el Conservatorio de Música de Montreal.

El compositor señaló que toma los sonidos para convertirlos en piezas que van más allá de la musicalidad, pues se convierten en obras de arte que logran transmitir sus sentimientos y pensamientos; un ejemplo de ello es la composición “El día en que los otomís derribaron dos jinetes españoles y degollaron sus caballos”, la cual fusiona las notas musicales del clarinete con el relinchar de caballos, pieza sonora que fue estrenada en el conservatorio Nacional de Música, en el 2015.

“Esta pieza forma parte de una serie dedicada a La Conquista. Todo surgió a partir de lecturas que me permitieron imaginar las características psicológicas de personajes como la Malinche o Cortés y, a partir de ello, empecé a crear las piezas mezclando instrumentos y sonidos hasta generar una obra que se asemejara a la idea creada en mi mente”, detalló.

La función de un compositor es imaginar cómo suenan los sonidos y hacerlo real

Desde los inicios de su carrera, Manuel Ramos comenzó a experimentar con la tecnología, por lo que computadoras, teclados, mezcladoras y software se convirtieron en sus herramientas de trabajo.

“La tecnología me dio la oportunidad de ampliar mi abanico de posibilidades de creación e incluso de generar mis propios instrumentos que me permitieran generar los sonidos que buscaba”, enfatizó.

De esta manera, explicó que crea peculiares instrumentos, como un chelo conectado a un software que emite sonidos ininteligibles que utilizó para la pieza “Malinche”, con el fin de que diera esa sensación de no comprender un idioma y el esfuerzo que el escucha hace para entenderlo.

Sus composiciones han sido interpretadas por destacados músicos nacionales y del extranjero, como el percusionista Diego Espinosa, quien ha destacado como solista en la BBC National Orchestra of Wale; o el clarinetista Alejandro Moreno, quien se ha desempeñado como solista de filarmónicas en México y Canadá. Además han formado parte del Foro Internacional de Música Nueva.

2015 La pieza “El día en que los otomís derribaron dos jinetes españoles y degollaron sus caballos” fue estrenada en el conservatorio Nacional de Música.

1983 El 15 de enero fue reconocido como Día del Compositor por la Sociedad de Autores y Compositores de Música (se celebra en México desde 1965).

Tlaxcaltecas destacados en la música

Estanislao Mejía Castro (1882-1967), originario del municipio de Hueyotlipan, es de los compositores tlaxcaltecas más destacados por su aportación a la música nacional, pues en 1951 hizo el arreglo popular del Jarabe Tapatío, que se ha convertido en pieza emblemática de la cultura mexicana; es creador de “La marcha solemne Xicohténcatl”, interpretada en el Palacio de Bellas Artes, en el marco del homenaje a Felipe Santiago Xicohténcatl y también influyó en la creación de la Facultad de Música en la entonces Universidad Nacional Autónoma de México.

Manuel Monterrosas, nacido en Veracruz pero desde los nueve años avecindado en Tlaxcala, inició su trayectoria como cantante, pero sería un tema inspirado en la relación con su padre que grabó el popular intérprete Vicente Fernández el que lo llevaría a la fama como compositor.

