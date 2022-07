Cuestionario Proust: Pablo Valero

Fue cofundador y guitarrista del grupo de rock Santa Sabina, donde militó de 1988 a 1994. Posteriormente ha trabajado en la composición y la producción para artistas como Natalia Lafourcade, Sonex, Sanchez Dub, Love La Femme y Los Cogelones, además de componer música para cine y de realizar diseño de audio para diversos audiovisuales, además de música para comerciales. También ha participado en algunos reencuentros con los miembros de Santa Sabina, principalmente en homenaje a su desaparecida cantante Rita Guerrero.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Es tender puentes





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

No tener necesidades fisiológicas





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

El querer que todo sea perfecto y la insistencia en ello





¿Y el que más te desagrada de los demás?

El egoísmo





¿Tu gran miedo?

Perder amigos, amores y la capacidad de enmendar las cosas





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

El ejercicio de la paciencia, que me lleva a un estado de lucha entre la ansiedad y la conciencia





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Darle validez a todos, incluso a lo absurdo





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La democracia





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi padre





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Muchas, en general los políticos y peor, las personas que piensan que la política no está en todos lados





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Un pequeño poema de León Felipe que dice: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo”





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Las mentiras piadosas, las mentiras que pienso que no hay necesidad de mostrar la verdad y no haciéndolo aligeras la realidad de otra persona





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La sensibilidad, la apertura y la conciencia a entender abrazar, trascender, explotar su lado femenino





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La misma pero en sentido contrario a la de un hombre





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

La música y una mujer por ahí





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Difícil, pero definitivamente no en estos tiempos. Creo que el no tener tanta conciencia y el tener un empuje genuino y una búsqueda pura real, fisiológica que no sólo pasa por lo intelectual han sido mis momentos más felices. Específicamente empezamos Santa Sabina y toda la primera etapa es de los momentos más lindos de mi vida, y cuando mi hija nació; toda la gestación, su nacimiento, sus primeros meses, sus primeros añitos me han hecho muy feliz





¿Qué talento te gustaría tener?

Tener una voz privilegiada





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Erradicaría por completo la ansiedad





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Ser yo mismo, cada día ser más yo





¿Dónde te gustaría vivir?

En una isla en el Mediterráneo o enfrente de Central Park, en Nueva York





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi hija y mi música





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?

Con García Lorca, León Felipe, Picasso… Me identifico por la lucha, la conciencia y por poner al servicio tu arte





¿Tu pasatiempo favorito?

Producir discos





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

En un águila, definitivamente





¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor físico, intelectual, ni espiritual y morir por la muerte, sin ninguna enfermedad; simplemente morir de viejo





¿Tiene un lema?

Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo.

