Datos que quizás no conoces sobre el tlaxcalteca Miguel N. Lira

Miguel Nicolás Lira Álvarez fue una importante figura literaria en Tlaxcala. Cultivador de novela, poesía, teatro, ensayo, entre otros escritos. A propósito de su 117 aniversario de nacimiento ( 14 de octubre), hemos creado un listado de datos imprescindibles que todo tlaxcalteca debe dominar.

Escribió Literatura infantil

Lo que pocos escritores locales y nacionales han logrado: escribir para niños sin menospreciar la calidad estética. Lira escribió el poemario La muñeca Pastillita y Mi caballito blanco.

De acuerdo con el investigador Donovan Herrera, el literato no sacrificó la calidad literaria del texto en pro de su finalidad educativa. Su estructura y lenguaje hacen que pueda ser visto como literatura infantil. Incluso el que algunas historias, panoramas o antologías de literatura infantil mexicana le concedan, aunque sea una mención dentro de sus páginas lo hace ver como tal.

Compuso un corrido en honor al militar, panadero y obrero zacatelquense Domingo Arenas:

"Gritaba Domingo Arenas:

¡pan de dulce, pan de sal!

y sus gritos picoteaban

lo blanco de la ciudad"

Aunque este fragmento parece iniciar un tanto infantil, el texto completo es dramático y deja plasmado el dolor del pueblo revolucionario en México. Como dato curioso, a mitad del siglo XX los libros de texto de segundo año de primaria distribuían este corrido dentro de la asignatura de Historia.

Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Muchos espacios de Tlaxcala llevan su nombre:

-Museo Miguel N. Lira. En la avenida Independencia de la ciudad de Tlaxcala, este centro cuenta con objetos pertenecientes al escritor. De igual forma, muestran libros, revistas y textos que dan fe de su prolífica obra.

-Sala de cine Miguel N. Lira. Ubicada dentro del Jardín Botánico de Tizatlán, presenta películas de arte, recibe festivales internacionales del séptimo arte y proyecta trabajos audiovisuales de artistas locales.

-Círculo Histórico y Literario de Apizaco Miguel N. Lira. Hace 56 años, un grupo de apizaquenses comenzaron a investigar y difundir la historia de Apizaco; desde entonces, sus actividades artísticas y culturales han recorrido todo Tlaxcala.

-Nombres públicos. Escuelas, calles y festivales han tomado el nombre de Lira como identidad estatal.

-Tuvo una entrañable amistad con Frida Kahlo y "Los cachuchas"

Tal como se publicó recientemente en este medio, nuestro literato y la pintora Kahlo tuvieron una amistad conocida por el correo que tuvieron. Los personajes estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria, donde coincidieron en el grupo estudiantil Los Cachuchas.

Este grupo, en palabras de Frida era "anárquicamente alegres" y su ingenio lo gastaban en hacer versos, quemar cohetes y estudiar.

El consenso general habla de nueve miembros principales: Alejandro Gómez Arias, José Gómez Robleda, Manuel González Ramírez, Carmen Jaime, Frida Kahlo, Miguel N.Lira, Agustín Lira, Jesús Ríos Ibañez y Valle y Alfonso Villa.

De igual manera, formó parte de la Generación del 29, un grupo de jóvenes promotores de la autonomía universitaria.

Antes de ser gobernador del estado más pequeño en territorio del país, se formó en las “grandes ligas” de la política nacional. Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

Su obra fue llevada a la pantalla grande

La Escondida, publicada en 1948, fue galardonada en 1947 con el premio Lanz Duret como la mejor del año y en 1956 se adaptó al cine con María Félix y Pedro Armendáriz como protagonistas. La película se presentó en los festivales de Cannes y Berlín.

