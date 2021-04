Destacan tlaxcaltecas en olimpiadas de danza

El Ballet Folklórico Yolochicahuac originario de Tlaxcala obtuvo el tercer lugar en las Olimpiadas Nacionales del Folklore Mexicano, por lo que la agrupación destacó de entre más de una veintena de grupos profesionales de danza de diferentes estados del país.

La sexta edición de estas olimpiadas se llevó a cabo hace unos días en Durango, y la representación de Tlaxcala en la categoría juvenil estuvo a cargo del ballet Yolochicahuac dirigido por el bailarín Raúl Sánchez Osorno, compañía que destacó en esta ocasión por la ejecución del jarabe tlaxcalteca, así como polkas tradicionales originarias de la región de Ixtacuixtla.

Sánchez Osorno compartió con El Sol de Tlaxcala que el trabajo de esta compañía se caracteriza por presentar piezas de rescate que él a través de un trabajo de investigación se ha encargado de reconstruir mediante las memorias de la gente mayor que vive en la región del valle en Ixtacuixtla, sobre todo de la localidad de San Antonio Tecoac, de donde Sánchez es originario.

A pesar de que no se cuentan con registros sobre las danzas tradicionales de esta región, siempre me han interesado las memorias del pueblo que me han permitido recuperar las danzas a través de un método conocido como la Teoría de la Experiencia y de esta forma me he encontrado incluso con la música original, la cual se sabe que se interpretaba con arpas, en este caso nosotros hicimos una adaptación con salterios, explicó el director de la compañía.

Raúl Sánchez enfatizó la buena respuesta del jurado durante la sexta edición de las Olimpiadas Nacionales del Folklore Mexicano, que reconoció el trabajo de rescate dancístico así como la ejecución de las piezas.

Presentamos el jarabe tlaxcalteca y tres polkas que datan de la época de la Revolución. Aún recuerdo a mi abuela y a mis tías bailando este tipo de piezas, fue desde entonces que me interesé por este trabajo de investigación que me ha llevado a presentarlas en diferentes foros, mencionó Raúl Sánchez.

