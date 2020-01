El arte permite compartir y materializar emociones

“El arte es una disciplina muy gratificante porque te permite materializar tus emociones y compartirlas con las personas hasta crear vínculos honestos”, afirmó el artista visual Emerson Balderas, para quien el 2019 fue un año de experiencias y aprendizajes que hoy más que nunca le han permitido definir claramente que este camino es su vocación de vida.

Balderas resultó ganador de dos galardones de los Premios Estatales de Artes Visuales 2019, en las categorías de Ilustración y Artes Digitales; asimismo, participó como tallerista en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, de donde es egresado, así como en diversos proyectos de ilustración para libros y charlas en el Centro de Tecnologías Creativas “La Colmena”.

“El 2019 fue un año de mucha introspección y de altibajos que me llevaron a cuestionarme sobre mi permanencia en este ámbito; sin embargo, me di cuenta de que no se puede negar tu esencia ni se le puede temer a quien eres, por lo que esa lucha interna quedó atrás y en este año tengo muchos proyectos”, afirmó.

Para este 2020, Emerson Balderas planea retomar la pintura, especialmente enfocada a temas de introyección, y continuar con talleres y pláticas donde comparte sus experiencias con los nuevos talentos del arte.

“A mis alumnos siempre les digo que el arte es una posibilidad de vida y que puede ser muy gratificante en varios aspectos, pero lo importante es ser paciente con tus propios procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades, y nunca desapegarse de uno mismo”, dijo.

Para Emerson Balderas el éxito de un artista radica en ser fiel a lo que se es, pues esto permite desarrollar una identidad y estilo propio, lo cual ha encontrado a lo largo de una carrera de más de una década.

En 2019 Balderas participó como tallerista en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, de donde es egresado.

Cuando te atreves a mostrar al público tu obra y creer firmemente en ella te conviertes en artista, porque eso significa que aportas al mundo lo que eres

Emerson Balderas / Artista Visual

