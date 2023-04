En murales, dan vida a deidades prehispánicas

La muralista originaria de Tenancingo, Myrra Yaocihuatl en los últimos años ha enfocado su creatividad a plasmar la cosmovisión prehispánica a través de la representación de las antiguas deidades, por lo que sus murales han llevado esta temática.

Camaxtli, Quetzalcoatl, Xochiquetzal, Meyahuetl, Mictlantecuhtli, son algunos de los dioses y diosas que la artista ha incluido en su más reciente trabajo, el cual concluyó hace unos días en el barrio de El Cristo, en la comunidad de Villa Vicente Guerrero, municipio de San Pablo del Monte. “Para mí el plasmar estas energías prehispánicas es un honor y el rescatar esto, a través del arte, me parece sumamente valioso”, afirmó la artista en una charla con El Sol de Tlaxcala.

La artista propone la reconexión con las raíces indígenas. Cortesía | Myrra Yaocihuatl

Myrra Yaocihuatl inició sus primeros acercamientos al grafiti cuando tenían tan solo 12 años de edad y continuó con su preparación profesional en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla; al paso del tiempo, la muralista fue consolidando su carrera en el arte urbano y hoy sus obras se encuentran en diversas partes del país como Chiapas, Morelos, Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca y Ciudad de México.

A través de la representación de las deidades prehispánicas, sobre todo femeninas, la artista busca exponer su necesidad de reconexión con las raíces indígenas y traer al presente la ideología de nuestros antepasados.

“La gráfica en la que estoy trabajando trata de proyectar la fuerza femenina a través de esas guardianas que siempre han existido pero que el catolicismo se encargó de borrar. Por eso trato de rescatar a esas deidades femeninas y regresarles, de algún modo, ese poder y esa fuerza que no estamos valorando”.

Entre las diosas de civilizaciones prehispánicas que Myrra Yaocihuatl ha plasmado en sus murales se encuentran Mayahuel, diosa del maguey; Chimalma, madre de Quetzalcoatl y diosa de la fertilidad; Tocih, deidad relacionada con los procesos agrícolas, y Xochiquetzal, diosa de la sensualidad y la belleza.

La creadora de arte urbano mencionó que el hecho de mostrar en su obra a personajes femeninos es también una forma de representar el papel de las mujeres y su valor como parte fundamental del mundo.





“Cuando me encuentro pintando en espacios públicos me doy cuenta de que aún hay muchas personas que no están acostumbradas a ver a una mujer realizando este trabajo, por eso para mí es bello que las niños y niños lo vean y que tengamos esa apertura como sociedad de saber que las mujeres pueden armar un andamio, que una mujer puede hacer un mural de esa magnitud”.

PROYECTO

La joven muralista prepara trabajos en Oaxaca, Puebla y comunidades de nuestro estado.