En su nueva exposición, reflexiona Gerardo Flores sobre la fragilidad de la mente

La fragilidad de la mente es el tema central de la exposición “P.S.I.C.O” que presenta Gerardo Flores Coyac en la galería Templo Rojo en la capital tlaxcalteca.



A través del dibujo, el arte objeto y el grabado, Flores Coyac busca transmitir al público las fuertes experiencias de vida que atraviesan las personas que luchan contra enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o el delirio.

La idea de esta muestra surgió del interés del artista por visibilizar su percepción de que cada vez son más frecuentes los casos de personas que se encuentran bajo algún tipo de tratamiento psiquiátrico que a su vez resultan incomprendidas por su contexto familiar y social.

Me di cuenta de que muchos de mis amigos o conocidos estaban tomando algún tratamiento para atender una condición psicológica o psiquiátrica y se me hizo curioso el ver a cada vez más personas en esta situación que yo creo que es el resultado de las crisis y conflictos sociales que aquejan a nuestra sociedad, mencionó Gerardo Flores.

Para la creación de las piezas, el artista pidió a conocidos cajas de medicamentos y recetas médicas que intervino con dibujos alusivos a cada una de las historias detrás de esos objetos.

“Lo que pretendo con esta muestra no es hablar de los medicamentos en sí, sino más bien pretendo resaltar esta esencia que las personas dejan en las cajas de los medicamentos; a través de ellos logró percibir su humanidad, ya que cada caja que me donaron tiene una carga diferente, algunas cajas están rotas o muy cuidadas o en ellas se escribió algo. Traté de dejar intacta esta parte de la caja intervenida por su usuario y solo la use como soporte para poder generar una especie de retrato a través de lo que las mismas cajas me cuentan”.

De tal forma que en “P.S.I.C.O” encontramos obras como “Un monstruo imparable”, “Contención”, “Confrontación” o “Vestigios” que de forma visual comparten toda una experiencia detrás de un trastorno mental.

“Traté de que cada caja de medicamento contara una historia muy singular. Está el caso de las cajas del medicamento Diane que cuentan la vivencia de una chica que desarrolló depresión a consecuencia de un problema hormonal; pero el que más me impactó fue el caso de un chico que padecía ataques de esquizofrenia que le hacían desconectarse de la realidad y a consecuencia de ello fue atacado y asaltado por policías”, explicó Flores Coyac.

Gerardo Flores Coyac ha destacado a nivel estatal por su trabajo en el dibujo y grabado, incluso obtuvo un galardón en los Premios Estatales de Artes Visuales de 2021 en la categoría de Grabado.

“P.S.I.C.O” estará abierta al público durante un mes en la galería Templo Rojo que se encuentra en Plaza de la Constitución en la ciudad de Tlaxcala, al interior de la Plaza San Fernando.