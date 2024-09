Exhiben en el Teatro Xicohténcatl “Espectros Maquinarios”, dibujos inspirados en el arte “steampunk”

¿Qué pasaría si fuéramos seres creados con ausencia de emociones, sin espiritualidad ni vulnerabilidad, pero plenamente conscientes de ello? Es la pregunta que plantea la exposición “Espectros Maquinarios”, que se presenta en el Teatro Xicohténcatl.

Cultura Inclusión y equidad serán las líneas de trabajo de Karen Álvarez al frente de la Secretaría de Cultura estatal

Esta es una serie de 12 piezas de dibujo creadas por la joven artista tlaxcalteca Danaé León Durán, quien con sus obras propone la reflexión en torno a la soledad, un sentimiento inherente a nuestra condición humana.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Con la influencia del estilo steampunk y reminiscencias al trabajo del artista suizo H.R. Giger -creador de la estética de la saga cinematográfica “Alien”- Danae León comparte en esta serie personajes mitad humanos, mitad máquinas.





Su obra, reflejo de vivencias

“Siento una fascinación enorme entre lo que es humano y lo que no, por lo que estas piezas son un reflejo de vivencias personales en las que se involucra la parte de no sentirse vivo o no sentirse parte de la comunidad en las que se está presente; ya sea en un entorno familiar o de amistades, en un entorno en el que nos hace sentir que no formamos parte de él, y esa incertidumbre es la que intenté plasmar, principalmente que se pudiera relacionar con la soledad en uno mismo”, explicó la artista en una charla con este Diario.

Mónica Vargas Retahíla para cinéfilos / “Alien Romulus”: la nostalgia del horror renace

No dejes de leer: ➡️Visitó Gloria Nahaivi su natal Tlaxcala para presentar el poemario “La terquedad de la sombra”

Cada uno de los dibujos de la artista tlaxcalteca están cargados de un simbolismo; incluso la técnica con la que fueron creados busca transmitir un mensaje.

“Las piezas están basadas en las 12 etapas del llamado Viaje del Héroe o Viaje del Villano, según como se quiera ver. Cuatro están creadas con grafito, otras cuatro con carbón y las últimas cuatro con tinta china porque cada técnica representa algo diferente; con el grafito son trazos más planeados, mientras que el carbón se ensucia, mancha y es imperfecto; por último, la tinta china tiene ambas características es más libre”, mencionó León Durán.

“Espectros Maquinarios” estará expuesta al público en el lobby del teatro Xicohténcatl hasta el próximo 6 de septiembre.