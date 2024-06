Exhiben en la Pinacoteca “El Origen del Mal”, muestra del queretano Valerio Gámez

Durante una etapa de adicción a la metanfetamina, Valerio Gámez vertió sus sensaciones de ansiedad, aturdimiento, frustración y paranoia en su producción artística, con lo cual inició un largo camino de reivindicación espiritual que dió pie a la serie llamada “El Origen del Mal”.

Por primera ocasión, el artista -originario de Querétaro- se presenta en nuestro estado, en la Pinacoteca “Desiderio Hernández Xochitiotzin”, con esta muestra que es un testimonio que va más allá de la problemática del consumo de sustancias, pues habla sobre los estados emocionales que se experimentan durante episodios difíciles en la vida, compartió Gámez en una charla con El Sol de Tlaxcala.

Se trata de una muestra de contenido sensible, por lo que va dirigida a un público mayor de edad debido a su contenido explícito y se recomienda asistir con apertura de mente.

EL ARTE COMO CATARSIS

“El Origen del Mal” incluye piezas de instalación como “Cristo de los Espejos”, que es la figura de Jesucristo en postura de crucifixión tapizado con espejos, el cual cuelga del techo de la sala de exposición bajo una luz colorida.

La obra muestra la afición de Gámez por el arte sacro que formó parte de sus experiencias estéticas durante su infancia en Querétaro, entidad con un profundo arraigo católico.

Esta obra es una de las más representativas de la muestra, ya que el propio Valerio Gámez comenta que fue producida durante un periodo de mayor adicción.

“Una de las cosas que más me dolió hacer conciencia fue saber que mi mente -a la cual había procurado cultivar por años en Querétaro en las escuelas de arte, luego hacer el esfuerzo de estudiar en la Esmeralda y luego en París- llegara a un punto de no poder producir porque yo estaba drogado todo el día, por muchos meses y un par de años, pero al fin pude tomar la decisión de decir no es posible que ya no pueda ni pensar, ni hilar una idea, ni concretar una pieza por este grado de adicción. Para mí ese cristo significa no sólo el tiempo de la etapa de consumo, también el lugar más oscuro al que llegue, la desesperación que sentí por no encontrar la salida a la adicción y, finalmente encontrar una luz y la recuperación que es constante porque no es algo que ya está terminado”, recordó el artista.

Otras de las piezas de “El Origen del Mal” son fotografías tomadas durante encuentros de chemsex, así como una obra audiovisual con esta misma temática.

EN BÚSQUEDA DE APERTURA

Debido a lo controversial de su obra, preguntamos al artista qué tan complejo ha sido presentar sus exposiciones, sobre todo en espacios institucionales como museos y galerías que dependen de un ente gubernamental, como es el caso de la Pinacoteca “Desiderio Hernández Xochitiotzin”.

“Llevo 25 años exponiendo y me he encontrado muchas veces con la dificultad de tocar temas religiosos o sexuales desde el arte contemporáneo. Algunas veces ha sido posible gestionarlo de manera más llevadera y concretar las exhibiciones, y en otras ocasiones de plano no se llevan a cabo porque justo desde las instituciones o desde los funcionarios en turno me han dicho ‘esta pieza no va o este tema no va’. Sigo buscando los espacios pero de una manera menos confrontativa, entonces valoro mucho este momento y este espacio en Tlaxcala porque estos temas adquieren profundidad y seriedad, sobre todo temas tan difíciles como la adicción a las sustancias y las problemáticas emocionales no resueltas”, rememoró el queretano.

En este mismo sentido, la Secretaría de Cultura estatal compartió que actualmente en la Red Estatal de Museos tiene una línea de apertura de los espacios para todos los discursos posibles del arte, con la finalidad de poner en diálogo otro tipo de temáticas.

CONEXIÓN PROFUNDA CON EL PÚBLICO

Para Valerio Gámez el poder compartir sus experiencias de vida a través de un lenguaje estético ha sido complejo por el grado de exposición a su intimidad, pero también le ha permitido crear una conexión profunda con su público.

“Sé que cuando uno como artista se expresa con honestidad el público se va a conectar con este planteamiento estén o no de acuerdo, y eso es lo interesante del arte. Lo que me sorprende es que la gente entiende, conecta rápidamente con el tema porque no se trata de la adicción o de la actividad sexual, es el hecho de que si logramos salir adelante todo eso negativo que pasó se vuelve aprendizaje, empatía y respeto hacia los demás”.

EL APUNTE

La exposición de Valerio Gámez en la Pinacoteca “Desiderio Hernández Xochitiotzin” estará abierta al público hasta el 17 de julio, en un horario de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.