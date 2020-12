Agenda: Actividades qué hacer del 9 al 13 de diciembre

Transcurren los días de diciembre y la necesidad de permanecer en casa por la contingencia sanitaria es latente, por eso, La Señorita Etcétera nos comparte una lista de sugerencias lúdicas. Además, también puedes escuchar otras opciones en La Guía del Fin de Semana.

Especial

Propuestas sonoras, música electrónica y apuestas que entran por los ojos, pero recorren el cuerpo, es lo que podrás experimentar este año en la edición virtual y colaborativa del, esta ocasión,

¿Cómo será? Japón y México gestaron un programa virtual que contempla más de 30 actuaciones en tres diferentes salas dentro de la plataforma; además, una galería interactiva con 20 trabajos de realidad virtual, inteligencia artificial, video y audio.



Cuándo y dónde

Del 9 al 13 de diciembre de 2020 en virtual.mutek.org

Escucha: ¿Quién es el que anda ahí? Es Cri Cri

KARAOKE CON REGINA OROZCO

Si ya de por sí pasas los días en casa entonando las canciones de Regina Orozco, por qué no darle un plus y participar en el Karaoke desde Casa, una edición en la que la actriz y el productor musical Alejandro Gou serán los invitados.



Esta entrega estará enfocada en el teatro musical para juntos interpretar melodías de Hoy no me puedo levantar, Mentiras, ¡Si nos dejan!, Billy Elliot, entre muchas otras.

Cuándo y dónde

11 de diciembre a las 18:00 horas en Facebook y el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.

Escucha: ¡Salud! Brinda con las bebidas tradicionales de México

BLOP: FESTIVAL DE DISEÑO Y CULTURA

La pandemia ha reforzado alianzas, entre ellas las de organizaciones como Fondeadora y Futura, que a su vez, decidieron convocar a impulsores de áreas creativas de distintas partes del mundo, a través del BLOP, Festival de Diseño y Cultura.



En este evento podrás ver, escuchar y en especial conocer cada uno de los proyectos y la manera en que emprendieron; además de cómo se han mantenido. Inspirador.

Cuándo y dónde

11 y 12 de diciembre. Más detalles y registro en www.blop.mx/lineup

Especial

MÚSICA, CINE Y NAVIDAD EN FARO DE ARAGÓN

Este fin de semana sucederá la tercera edición del Festival de cine y música de México, también conocido como Cínica; no te lo puedes perder si eres fiel seguidor de ambas áreas creativas.

Esta iniciativa está organizada por el Faro de Aragón y contempla una película diaria y cortometrajes a modo de maratón breve, es decir, proyecciones continuas. Además, el Faro complementa sus actividades virtuales con opciones decembrinas: recetas, talleres y hasta una muestra fotográfica inspirada en la nochebuena.

Cuándo y dónde

Del 10 al 13 de diciembre en el Facebook de Faro de Aragón.

Escucha: Siempre es temporada de bichos

EFECTOS SONOROS ORIENTALES

Y para seguir en el mood musical, no te pierdas el concierto y suite sinfónica que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; sus invitados especiales serán el director español Andrés Salado y el percusionista chino Le Yu, quien interpretará la obra The Wave Impressions de la virtuosa compositora japonesa Keiko Abe.



Para saber. Entre las peculiaridades de esta pieza, verás que la obra requiere que el solista utilice cuatro baquetas en forma simultánea.



Cuándo y dónde

11 de diciembre a las 20:00 horas por la plataforma Contigo en la distancia.

Escucha: Espacios para rodearte de artesanías





LISTO PARA EL BANQUETE

