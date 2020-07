Entre mantis y un concurso de cubrebocas, te contamos qué hacer el fin de semana

¿Qué planes tienes para tus días libres? Ya está aquí la lista de opciones que La Señorita Etcétera selecciona para ti; esta ocasión incluye la posibilidad de tener una mantis en casa, de participar en un taller de arte y biología y ver astros en casa con la calidad de un planetario, entre otras cosas.

Creative Commons

PLANETARIO EN CASA CON EL MUSEO DE LA LUZ

Aunque abrir la ventana podría ser una opción para ver los astros; cerrarlas y apreciar las proyecciones que tiene en curso el Museo de la Luz y los Planetarios Digitales también son una buena alternativa. Bajo el nombre de El Planetario en Casa, ambas organizaciones ofrecen al espectador la posibilidad de ver tres videos de gran calidad adaptados para reproducirse en televisión, tableta o celular.



En las funciones podrás, maravillarte de las explosiones solares más violentas de la historia con el capítulo Supertormentas solares; cómo la luz y el calor del Sol originan las estaciones del año con el episodio Tierra dinámica; y con La luz: más allá del brillo y del color, descubrirás los colores, visibles e invisibles, que conforman el espectro luminoso en nuestra vida cotidiana.

Cuándo y dónde

En el www.museodelaluz.unam.mx y el canal de Youtube de Planetarios Digitales

Sigue la conversación en redes: #CienciaADomicilio @PlanetariosDigi, @AMMCCYT y @MuseodelaLuz

UNA MANTIS EN TU FAMILIA

Si te gustan los insectos, aprovecha que el Museo Vivo Los Bichos tiene a la venta algunas mantis para que la adoptes como mascota y la hagas parte de tu familia. Este recinto cuenta con más de 10 años de protegiendo bichos y entre muchas cosas, es considerado el primer criadero de mantis de México.



La venta de esta especie es legal y lo recaudado se destinará para ayudar al museo y sus habitantes, luego del cierre temporal que experimentaron por la pandemia. Tu compra incluye una mantis Stagmonantis limbata de no más de 2 meses de edad, acta de nacimiento, guía de cuidados, elementos naturales para que escale y se resguarde, tutoriales en video y pulverizador para hidratar al ejemplar, entre otras cosas. Hay envíos a todo México.



Para saber

Las mantis no son venenosas y cuidarlas es muy sencillo.

Cuándo y dónde

Hasta nuevo aviso en www.museovivo.org/criadero-de-mantis

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/MuseovivoLosBichosdeMalinalco

Especial

ARTE BIOLÓGICO Y MÁS EN LOS CURSOS DE CUNA

Es probable que durante la pandemia hayas tenido impulsos de aprender cosas nuevas y las distintas plataformas online facilitan esa curiosidad; por ejemplo, las alternativas de CUNA, una escuela Internacional en Ciudad de México, que explora ideas relativas al arte, la ciencia- tecnología y que por sus propuestas online en este momento, está al alcance de todos.



Los cursos en los que puedes participar en agosto son Historia del arte biológico, Tecnoética y bioética, Tecnopolítica: Sistemas políticos del futuro, Pasaporte virtual para artistas, entre otros.

Cuándo y dónde

Todos los cursos de agosto y principios de septiembre tienen costo de menos de 300 pesos en www.cunamex.com

Sigue la conversación en redes: www.instagram.com/cunamex

FERIA NACIONAL DEL LIBRO EN ZACATECAS

Viaja a través de las letras hasta llegar a Zacatecas y una versión atípica de la Feria Nacional del Libro en el estado, será completamente virtual. Esta edición 2020 estará dedicada al escritor zacatecano Severino Salazar, considerado el escritor contemporáneo más importante de la entidad (el 8 de agosto conmemora un año más de su aniversario luctuoso).



Dentro de las actividades habrá charlas, presentaciones editoriales, cápsulas, radioteatro, entrevistas, conferencias magistrales y hasta un concierto de clausura a cargo de la Academia de música Antigua de Zacatecas. Aquí puedes descargar el programa completo.

Cuándo y dónde

Del 1 al 17 de agosto en feriasdelibros.com/zacatecas

Sigue la conversación en redes: https://www.facebook.com/ferialibrozacatecas/

Creative Commons

UN CONCURSO DE CUBREBOCAS CREATIVOS

Con la “nueva normalidad” viene implícito el uso del cubrebocas para transitar en vía pública y para ingresar a algunos lugares como el transporte público. En la Ciudad de México, por ejemplo, no se puede entrar al Metro si no llevas ese accesorio de protección; por eso, y para hacerlo un poco más llevadero, lanzaron una convocatoria para decorar y hacer el cubrebocas más creativo.



Para participar debes enviar a la página de Facebook del Metro un video de 30 a 45 segundos donde muestres tu diseño; luego, lo verás en los perfiles del Metro y ahí comienza la competencia, pues los que tengan más likes, ganarán. No olvides incluir en tu clip el hashtag #ViajaProtegidoChallenge. Los premios van desde un año de acceso gratuito al STC, colecciones de discos y tenis conmemorativos. Consulta aquí las bases.

Cuándo y dónde

La convocatoria abrió el 28 de julio y culmina el 20 de agosto; terminando la votación el sábado 22 del mismo mes del año 2020

Sigue la conversación en redes: @MetroCDMX