Fomentan la lectura en Contla

La sala de lectura Tonantzi, ubicada en la comunidad de San Miguel Xaltipan en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, desde hace 35 años se dedica a fomentar el interés por los libros en niños, jóvenes y adultos mayores, y es quizá la primera sala de lectura en el estado, ya que inició actividades incluso antes de que surgiera el programa oficial a cargo del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hace 25 años, de acuerdo con su fundador, José Contla.

José Contla narra para El Sol de Tlaxcala que en la década de los años ochenta los niños y jóvenes de Xaltipan no contaban con acceso a libros acordes a los intereses de su edad.

“Por aquellos años yo me dedicaba a la alfabetización, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y así fue como me surgió la preocupación por que los menores de mi comunidad tuvieran acceso a los libros, por ello me di a la tarea de habilitar un pequeño espacio con algunos libros que los propios vecinos donaron para este proyecto, y así surgió la sala de lectura”, detalló.

El promotor cultural enfatizó que no ha sido una tarea fácil mantener este espacio durante más de tres décadas, ya que existe poco interés de las nuevas generaciones por acercarse a la lectura, es así que la sala Tonantzi, de manera frecuente, organiza actividades lúdicas, como concursos de dibujo y jornadas culturales en los que los infantes se acercan a los libros y, de esta forma, se les invita a asistir a las sesiones que imparte José Contla de forma gratuita.

“Son ya 35 años de trabajo ininterrumpido, lo cual no ha sido nada fácil, sin embargo, es una gran satisfacción ver como los niños y jóvenes amplían sus horizontes mediante la lectura”, señaló.

Otro de los objetivos de la sala Tonantzi es preservar la lengua náhuatl originaria de la comunidad, ya que el idioma se ha ido perdiendo al paso de los años. Para ello, se organizan actividades recreativas como juegos de lotería, en los que participan niños y niñas, al mismo tiempo que aprenden palabras de uso cotidiano.

José Contla destacó que la sala de lectura Tonantzi forma parte del programa de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura, que apoya con una parte del acervo de libros y capacitación, pero que en gran parte continúa operando al paso de los años gracias a la unión de la comunidad lo cual resaltó que es un ejemplo de cómo los proyectos culturales independientes pueden mantenerse vivos gracias a la unión de la gente.

La sala de lectura Tonantzi se encuentra a un costado de la biblioteca de la comunidad de Xaltipan y atiende los sábados por la tarde a la población que así lo desee, sin ningún costo.

