Fonca es necesario, coinciden artistas

Luego del decreto presidencial, emitido el pasado 2 de abril, que estuvo a punto de desaparecer el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), y que finalmente concluyó en la modificación de su operatividad, becarios y ex becarios tlaxcaltecas de este instrumento dan su punto de vista a El Sol de Tlaxcala sobre los alcances sociales de este programa.

La escritora Yesenia Cabrera, el artista visual Héctor Valencia y la fotógrafa Carol Espíndola emitieron sus perspectivas sobre este fondo.

“Becas permiten enfocarte en la creación de obra”

“Tal vez si en México existiera una mayor cultura de compra de obra de arte, si los museos pagarán tus conferencias o tus exposiciones no sería tan necesaria la existencia de estos mecanismos que a los artistas nos permiten tener los recursos para trabajar en nuestros proyectos”, señaló la fotógrafa Carol Espíndola, quien actualmente es becaria del Sistema Nacional de Creadores, con una investigación en torno a la imagen, bajo el título “El Origen de la Mujer”, y también ha fungido como jurado en este certamen.

Espíndola afirma que los recursos económicos que otorga el Fonca permiten que los becarios puedan concentrarse en la investigación o en la generación de obra, que de otra manera sería una labor más complicada en tiempo y presupuesto.

Muchas veces del trabajo artístico no obtienes los recursos suficientes para poder vivir de ello; en mi caso, una beca me permite dedicarme de lleno a la producción, además me facilita el adquirir materiales o bibliografía que de otro modo tardaría mucho más tiempo en conseguir por el costo, mencionó.

“Cultura y ciencia tienen la misma importancia social”

La opinión del artista visual Héctor Valencia, quien actualmente es becario Fonca en la modalidad de Jóvenes Creadores en la categoría de Pintura, es que los apoyos en materia cultural tienen la misma importancia social que aquellos dirigidos al sector de la ciencia y tecnología.

“Una beca Fonca es igual de importante que los estímulos que otorga, por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque el desarrollo social tiene que ser en equilibrio entre lo científico y el lado humano. Necesitamos de una comunidad en evolución, pero también sensible y empática, cualidades que otorga el arte”, señaló el artista.

Mientras que la escritora Yesenia Cabrera, becaria Fonca en el 2018 por su obra de cuentos “Malleus Maleficarum” opinó que “el arte hace mejor a un país dándole identidad. El Fonca puede mejorarse, claro, pero no deben ser sustituidos por decisiones personales sujetas al poder y ajenas a la cultura”.

Para los creadores entrevistados, una beca Fonca va más allá de un apoyo individual, pues consideran que se trata de un beneficio colectivo que impacta positivamente en la comunidad.

“Finalmente, creo que el recurso que otorga el Estado a los artistas mediante estas becas se devuelve a la comunidad a través de la misma obra en sí, y al aporte a la cultura local, así como mediante conferencias y talleres que los beneficiarios llevamos a cabo como retribución social”, detalló Carol Espíndola.

Mientras que para Héctor Valencia, el arte representa un “bálsamo revitalizador para la sociedad; hoy más que nunca en estos tiempos complejos de aislamiento somos testigos de cómo el arte no es un medio de entretenimiento, es una expresión humana, por lo que requiere que el gobierno y la sociedad le den la importancia que requiere”.

Los artistas coinciden en que la producción y la creatividad no se detienen pese a cualquier decisión gubernamental.

No olvidemos que la cultura es un derecho humano fundamental

Carol Espíndola / Fotógrafa

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Cultura, el Fonca será incorporado a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura y durante este periodo de transición se mantienen los apoyos y becas.

