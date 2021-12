Fortalece ITC los Centros Culturales

Los Centros Culturales que forman parte de la red del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) tendrán una gran relevancia para la actual administración estatal, pues representan para la institución la herramienta fundamental en el cumplimiento del derecho a cultura de todos los tlaxcaltecas, afirmó el titular de la dependencia, Antonio Martínez Velázquez.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el funcionario estatal informó que al inicio de la presente gestión se llevó a cabo un diagnóstico de los 12 Centros Culturales ITC, con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentran y comenzar con las acciones de rehabilitación y mantenimiento.

No podemos tener infraestructura cultural que no sea digna de los tlaxcaltecas; Tlaxcala es un pueblo cultural evidentemente; en muchas comunidades su organización social es lo cultural, es el carnaval, es la fiesta patronal, entonces siendo un pueblo tan organizado en la cultura no es posible no tener espacios dignos, enfatizó Martínez Velázquez.

Derivado de ello, el ITC ha establecido contacto con algunos municipios para fortalecer el trabajo en estos centros culturales, como es el caso de Panotla, Benito Juárez y Tlaxco, donde existe un acercamiento entre la dependencia y las autoridades municipales.

A veces se tiene la infraestructura pero no se tiene vida. Hace poco estuve con el presidente municipal de Tlaxco, quien se ha puesto la camiseta de la cultura, y vamos a transformar, tanto el museo como el centro cultural, en un corredor mucho más vivo y probablemente que exista ahí un espacio más para las artes escénicas, mencionó Antonio Martínez.

Además de la rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura, que inició en el Centro de las Artes, el ITC también fortalecerá el programa de actividades en estos espacios, para acercar diferentes disciplinas artísticas y culturales a la población de los municipios.

Para nosotros lo más importante es que los tlaxcaltecas puedan ejercer su derecho humano de la cultura y que no tengan que trasladarse a otras comunidades, sino que tengan una posibilidad de ejercer sus derechos culturales en su propia comunidad, finalizó Martínez Velázquez.

DATO:

Actualmente existen 12 Centros Culturales ITC en los municipios de Calpulalpan, Contla, Chiautempan, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtenco, Papalotla, Tlaxco y Zacatelco, y en este año se sumaron dos más en Apetatitlán y Ocotoxco, para dar un total de 14 recintos.

