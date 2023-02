Galardona Congreso a Aldo Ivanoe Varela

El artista originario de San Juan Huactzinco, Aldo Ivanoe Varela García, es el ganador este año de la presea al arte “Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin” que entrega el Congreso del Estado, la cual obtuvo con la pintura “Luz y Magia Tlaxcallan”.

La obra de Varela García se ha destacado por plasmar la cultura y tradiciones de nuestra entidad desde la perspectiva de su entorno familiar, por lo que refleja en su pintura y dibujo la esencia de lo que compone la identidad tlaxcalteca.

Aldo Ivanoe Varela obtuvo la presea “Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin”. Cortesía | @Aldo Ivanoe



Mis tías me criaron. Todo el tiempo en mi niñez estuvieron acompañándome en mi crecimiento y siempre vi reflejada esta parte del espíritu de ser tlaxcalteca, como lo son los charros, el pan de feria, las luciérnagas y el cacao

Y son precisamente los elementos antes descritos los que conforman la pintura “Luz y Magia Tlaxcallan” con la que Varela obtuvo esta presea a través del concurso “Trazos de mi Tierra Tlaxcala”, en el que también participaron otros destacados creadores.

Para el artista, plasmar los elementos de nuestra cultura es el resultado de un proceso de reflexión e introspección

“Esta es una versión en la que retrato parte de mi identidad en cuanto a mi contexto; eso es lo que me interesa mucho plasmar para dejar un antecedente de dónde vengo, para que en el futuro vea en dónde estoy parado y hacia dónde voy y qué áreas puedo mejorar de mi técnica y de mis conceptos artísticos

Esta no es la primera ocasión en la que Aldo Ivanoe Varela obtiene un reconocimiento por su trabajo artístico, pues en dos ocasiones ha sido acreedor al Premio Estatal de Artes Visuales; en el 2019 en la categoría de Arte Digital, y en el 2021 en Pintura, con la pieza “Metáfora de la inalterable rutina cotidiana” que actualmente se exhibe en el Museo de Arte de Tlaxcala.





Los premios me han servido para darme a conocer en el estado porque yo soy una persona introvertida entonces no me gusta salir a lugares o exposiciones, entonces esta es una manera en la que conecto con el público

Sobre esta presea el artista enfatizó que representa un gran orgullo y una importante distinción en su trayectoria porque representa a una de las más importantes figuras de la plástica que ha dado Tlaxcala.

Dato

“Desiderio siempre va a estar presente en la plástica de nuestras manifestaciones artísticas”

Aldo Ivanoe Varela, artista plástico