Galilea Corona crea arte desde lo íntimo; presenta su obra en el MAT y en la Galería del Agua

Las piezas artísticas de Galilea Corona son un asomo a su mundo interior, por lo que se enfocan en sus experiencias personales y en la resignificación que ella otorga a elementos de la vida cotidiana.

Actualmente, la creadora tlaxcalteca presenta su obra en el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) y en la Galería del Agua, en Atltzayanca, por lo que El Sol de Tlaxcala platicó con la artista para conocer de fondo su propuesta estética.

Lo que me ayudó a definir mi práctica artística es hablar sobre lo que verdaderamente conozco, que es definitivamente a mí misma; por ello empecé a producir piezas que partían de mis experiencias, así como la exposición de mi propio cuerpo, detalló Galilea Corona.

A través de la pintura, fotografía y diversos medios experienciales, como la vestimenta y la instalación, la artista -quien se formó en la Universidad Iberoamericana de Puebla- habla de la intimidad que se plasma también en la sexualidad y las relaciones interpersonales, desde una postura política y con una visión femenina.

Lo personal es lo político y me di cuenta de que así estaban funcionando mis piezas, las cuales parten de una historia personal a las que yo creía sólo experiencia individuales, pero luego me percate de que las historias se replicaban en otras personas quienes habían vivido algo similar.

FORMA PARTE DE LA MUESTRA "PENSAR ES AHORA Vo. 2"

La producción de Galilea Corona lleva un hilo conductor, como lo muestran sus más recientes series. Es el caso de las piezas que actualmente exhibe en el MAT, como parte de la exposición colectiva “Pensar es ahora. Vol. 2”

En la pieza “Lover's eye”, Corona retoma la práctica antigua de regalarse entre parejas, un retrato del ojo del amante como símbolo de devoción y cariño. “Las pinturas y las fotografías de la serie son retratos míos; detalles, escenas o texturas que enuncian quién soy hacia y con los demás. En estas pinturas no hay rostros, pero sí otros aspectos íntimos que relato desde lo personal”.

Mientras que “Una docena de rosa duras” es una instalación conformada por 12 rosas, en referencia al acto de regalar flores como una muestra de romanticismo; cada rosa tiene una tarjeta que describe una situación en la que está involucrada una rosa y que hacen evidente que no siempre es el amor el que está presente en este acto. “Cada tarjeta describe un límite rebasado, ignorado o molesto. Lo que quise mostrar es la resignificación sobre la manera en la que yo he vivido esas relaciones de pareja que no tienen nada que ver con el amor romántico que se presenta en estas historias”.

Para la creadora, el otorgar un significado a los objetos, alejado del consenso social forma parte de su práctica artística: Me gustan mucho las rosas, las utilizo continuamente en mis piezas porque me gusta pensar en estos símbolos que ya tienen cierto significado y la manera en que se les pueda dar una lectura fuera del imaginario colectivo y desde las experiencias personales.

Mientras que en la recién inaugurada Galería del Agua, en el municipio de Atltzayanca, Corona presenta la serie “Alguna Vez”, en la que también aborda el tema de la intimidad, desde la experimentación con el arte en vidrio.

“El trabajar por primera vez con el vidrio me pareció muy interesante porque justamente tiene la cualidad de ser transparente, y ese hecho me hacía mucho sentido con mi otra producción, en el hecho de mostrar lo que soy”.

Para esta serie, Corona creó dos pinturas plasmadas en vidrio, que son las escenas de una recámara y otra más de un baño, escenarios que representan los espacios íntimos.

Además, en esta muestra en la Galería del Agua también presenta obras de esculturas creadas a partir de su cuerpo como molde.

LA VULNERABILIDAD AL COMPARTIR LA INTIMIDAD

Preguntamos a Galilea Corona qué significa el mostrar aspectos de la intimidad a través de sus obras y qué tan complicado puede resultar, y nos compartió que en su carrera lo más difícil ha sido mostrar la desnudez de su propio cuerpo.





“Lo primero que me causó dificultad fue la cuestión de los desnudos. Llegó un punto en el que dije ‘yo sé porqué estoy tomando estas fotografías y cuál es su intención artística’, pero para muchas personas sólo puede ser un desnudo y me dio miedo pensar en qué van a hacer con esa imagen, qué va a pasar con mi fotografía. Mi manera de lidiar con eso fue entender que si yo quería hablar del cuerpo y de las experiencias de intimidad, era necesario poner el cuerpo que es lo que conozco y con lo que cuento; me parecía necesario en términos de coherencia en mi obra”.

Actualmente la creadora tlaxcalteca es subdirectora de la galería Munive Arte Contemporáneo y cuenta en su carrera con exposiciones individuales como “Cuando estoy sola, contigo” (2023), y otras colectivas como “Pensar es Ahora. Vol. 2” (2024); “Duermo sola entre fantasmas “ (2023); “Orgánica” (2022) y “Un arma radical”.