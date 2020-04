La búsqueda “cómo hacer pan” en Google se dispara por el confinamiento

Sin duda, esta cuarentena está “obligando” a las personas a pensar qué hacer para no caer en el aburrimiento, y a prueba de ello Google publicó un informe en su blog "The Keyword" en el que señala que lo más buscado por los internautas es "cómo hacer pan".

Según las mediciones del buscador, alrededor de 400 personas buscaron dicha receta culinaria en Estados unidos, siendo el “Banana Bread” el de mayor interés. Además, la preparación de este alimento, indispensable en la dieta de algunas familias, se vio reflejado últimamente en YouTube, donde se puede encontrar infinidad de tutoriales desde cómo crear la masa, hasta las mejores decoraciones.

Foto: Secretaría de Cultura

Por otra parte, las instrucciones para hacer pan sin levadura tuvieron un aumento del 4,600% el 22 de marzo. En tanto, la mejor bebida para acompañarlo fue el café, cuya recetas creativas también incrementaron un 4,200% este mes.

Break out the measuring cups. We have a list of the most-searched bread recipes from the last month. https://t.co/kHekhuOCf2 🍞 — Google (@Google) April 17, 2020

¿Quieres saber cuáles son las recetas más buscadas en Google? Aquí te las enlistamos…

Receta de pan de banana

Receta de masa madre

Receta de pan de cerveza

Receta de pan francés

Receta de pan de ajo

